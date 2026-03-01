PNRR, la banda ultralarga illumina la Sicilia occidentale: 97 mila civici già coperti

01/03/2026 07:54:00

La fibra corre sotto le strade di cento comuni della Sicilia occidentale. E questa volta non è una promessa, ma un’infrastruttura già pronta.

Oltre 97 mila civici coperti, più di 150 mila unità immobiliari raggiunte.

Il Piano Italia a 1 Giga entra nella fase finale e accende la connessione ultraveloce nelle province di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

Un investimento che vale fino al 70% di fondi PNRR e che punta a cambiare – davvero – il modo in cui si lavora, si studia e si fa impresa in Sicilia.

100 Comuni coinvolti, Trapani tra le province interessate

I lavori, realizzati da Open Fiber nell’ambito del Piano Italia a 1 Giga, sono ormai in via di completamento.

L’infrastruttura a banda ultralarga è stata completata in 100 comuni delle province di:

Agrigento

Caltanissetta

Enna

Palermo

Trapani

La copertura è realizzata prevalentemente in modalità FTTH (Fiber to the Home), la fibra ottica che arriva direttamente dentro gli edifici e consente velocità superiori a 1 Gigabit al secondo.

Una parte residuale è invece coperta in modalità FWA (Fixed Wireless Access), tecnologia wireless che utilizza il segnale radio per raggiungere le zone più difficili e periferiche.

Cosa significa per famiglie e imprese

Secondo Emanuela Vulpetti, referente Affari istituzionali territoriali di Open Fiber in Sicilia, la rete è ormai una realtà consolidata. Ma resta un problema: il tasso di adesione è ancora basso, in linea con il trend nazionale.

Tradotto: la fibra c’è, ma non tutti la stanno attivando.

Eppure i vantaggi sono evidenti:

Connessioni più stabili e veloci

Supporto a smart working e didattica digitale

Maggiore competitività per le imprese

Riduzione del divario digitale nei territori interni

In una provincia come Trapani, dove turismo, commercio e servizi hanno bisogno di infrastrutture moderne, la banda ultralarga non è un optional, ma una condizione di sviluppo.

Come verificare la copertura

I servizi sono già commercializzati dai principali operatori partner di Open Fiber e dagli Internet Service Provider locali.

Chi vuole sapere se il proprio indirizzo è coperto può:

verificare sul sito ufficiale openfiber.it

contattare uno degli operatori disponibili

scegliere il piano tariffario più adatto

Per eventuali segnalazioni è disponibile anche una pagina dedicata sul sito dell’azienda.

Il modello “wholesale only”

Open Fiber non vende direttamente ai clienti finali. È un operatore “wholesale only”: mette la propria infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori a parità di condizioni.

Un modello pensato per favorire concorrenza e diffusione capillare dei servizi.

Una sfida che va oltre i cantieri

Il cantiere, di fatto, è quasi chiuso. La vera partita ora è culturale.

Perché avere la fibra sotto casa e continuare a navigare in rame è un po’ come possedere un’autostrada e scegliere la strada sterrata.



