Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
01/03/2026 22:22:00

Trapani, FdI: “Sul bus veloce avevamo già raccolto firme nel 2024”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-03-2026/trapani-fdi-sul-bus-veloce-avevamo-gia-raccolto-firme-nel-2024-450.jpg

«Ve l’avevamo detto». È questo, in sintesi, il messaggio di Fratelli d’Italia sul progetto del bus veloce tra viale Staiti e viale Regina Elena.


Il partito rivendica di aver provato a fermare l’opera già nell’agosto 2024, quando – spiegano – organizzarono banchetti e volantinaggi raccogliendo centinaia di firme contro il progetto.


«Abbiamo raccolto centinaia di firme in piena estate – dichiarano – ma l’amministrazione non ci ha dato ascolto. Quelle firme sono state ignorate».
Secondo FdI, le difficoltà che oggi vivono residenti e commercianti erano prevedibili. 

 

«Oggi è difficile intervenire – affermano – ma nell’estate 2024 si poteva ancora discutere. Adesso parlare di confronto appare solo un modo per gestire il dissenso».


Il partito ricorda che una posizione alternativa era già inserita nel programma elettorale a sostegno di Maurizio Miceli, con una proposta diversa per il centro storico, «basata sull’ascolto e su soluzioni condivise».



Politica | 2026-02-28 15:45:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-02-2026/il-bagno-per-mondello-libera-ma-ci-sono-le-incognite-250.jpg

Il bagno per Mondello "libera". Ma ci sono le incognite

Un bagno simbolico per celebrare la fine di un’epoca.A Mondello, davanti al mare ancora freddo di fine febbraio, si sono ritrovati Ismaele La Vardera, Massimo Giletti e Matteo Hallissey insieme a cittadini e turisti per festeggiare quella che...







Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...