Marsala-Licata, tensioni e petardi sugli spalti

02/03/2026 08:54:00

Doveva essere la festa del calcio di Eccellenza. È diventato un pomeriggio da dimenticare.

Allo stadio municipale di Marsala, nel match clou del campionato tra Marsala e Licata – vinto 1-0 dagli ospiti – la cronaca sportiva è finita in secondo piano per quanto accaduto sugli spalti.

Petardi, oggetti lanciati e famiglie costrette ad andare via. Il secondo tempo è iniziato con circa venti minuti di ritardo dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Petardi verso la gradinata

Secondo quanto ricostruito e confermato da diversi lettori che hanno scritto alla redazione di Tp24, dal settore ospiti sarebbero stati lanciati petardi e oggetti verso la gradinata occupata dai tifosi marsalesi.

Qualcuno avrebbe risposto, alimentando la tensione. A quel punto la Polizia è intervenuta per riportare la situazione sotto controllo. La partita è ripresa solo dopo una lunga pausa.

Sugli spalti, però, il danno era già fatto.

Famiglie via dallo stadio

Molte famiglie con bambini piccoli hanno preferito lasciare l’impianto.

“Si è persa una grande occasione per continuare ad avvicinare le famiglie al calcio”, scrive un lettore.

“Uno spettacolo indegno, petardi e bombe carta fin dal primo istante”, aggiunge un altro tifoso.

Parole amare in una giornata che avrebbe dovuto essere di sport e confronto leale tra due piazze importanti del calcio siciliano.

La posizione della società Marsala

Sui social è intervenuto anche l’avvocato Tommaso Picciotto, dirigente della SSD Marsala 1912, parlando di forzatura dei controlli e di ingresso senza biglietto da parte di alcuni tifosi ospiti, con conseguenti disordini e danni economici per mancato incasso.

Secondo quanto riferito, l’accaduto è stato verbalizzato da tre commissari di campo. La società marsalese, che ha responsabilità oggettiva quando utilizza la struttura comunale, sostiene di essersi trovata in una situazione di “manifesta impossibilità” nel garantire l’ordine pubblico di fronte agli eventi.

Adesso potrebbero scattare provvedimenti individuali, con misure di Daspo nei confronti dei responsabili.

Il campo dice Licata

Sul terreno di gioco il Licata ha conquistato tre punti pesanti, confermando il suo momento positivo e la corsa verso la Serie D. Il Marsala, giovane e ancora acerbo in alcuni passaggi chiave, esce sconfitto ma con la consapevolezza di dover crescere.

Resta però l’amaro in bocca per una domenica in cui il calcio, ancora una volta, è stato messo in ombra da pochi facinorosi.



