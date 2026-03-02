2 Marzo: morte dell'ayatollah, 1200 bombe sull'Iran, il trionfo di Sal Da Vinci

02/03/2026 07:09:00

E' il 2 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’ayatollah Ali Khamenei è morto. Forse anche l’ex presidente Ahmadinejad. Trump fa sapere che parlerà con la nuova leadership e che la guerra durerà quattro settimane

• Duemila obiettivi colpiti, 1.200 bombe lanciate, uccisi 48 iraniani ai vertici della Repubblica islamica. Sono i numeri rivendicati da Usa e Israele. Ma sono morti, tra gli altri, anche tre americani, nove israeliani e tre emiratini

• A Cipro, nella notte, la base britannica è stata attaccata da due droni

• I Paesi del Golfo sono pronti a entrare in guerra se Teheran non smetterà di bombardarli. Anche il Pakistan vuole sostenere gli Emirati. E l’E3 – l’asse tra Germania, Francia e Regno Unito – risponderà alla rappresaglia iraniana con «azioni difensive necessarie e proporzionate»

• Esami ginecologici, test sulle malattie infettive e operazioni sul tavolo da pranzo, tutti eseguiti da un esercito di specialisti. A questo Epstein sottoponeva le sue vittime



• Maria Corina Machado ha detto che tornerà in Venezuela e che presto ci saranno nuove elezioni

• Sal Da Vinci ha vinto la 76esima edizione di Sanremo con Per sempre sì. Sul podio anche Sayf e Ditonellapiaga. L’anno prossimo a condurre il festival sarà Stefano De Martino

• Il premio di maggioranza della nuova legge elettorale non convince tutti

• Elly Schlein ha detto che se vince il No non chiederà le dimissioni di Meloni: «Vogliamo battere la destra alle urne»

• Non si fermano all’alt della polizia e dopo un inseguimento si schiantano contro un’altra auto. È successo ieri sera a Roma, dove sei ladri sudamericani hanno ucciso una famiglia di tre persone, e sabato a Modena, dove a morire è stata una signora di 89 anni

• Milano, il conducente del tram deragliato avrebbe avuto un malore. Dice di aver perso i sensi e di essersi svegliato solo quando il mezzo era già finito contro il ristorante

• La famiglia del bosco vuole lasciare l’Italia. Ma non è detto che sia possibile

• Il miliardario Jan Colruyt, erede di una catena di supermercati, è l’unico svizzero che vuole pagare più tasse

• Burger King ingaggia la Ai per controllare il livello di gentilezza dei suoi dipendenti nei confronti dei clienti

• È morta la balenottera che nuotava nel porto di Napoli

• In Afghanistan un decreto permette agli uomini di picchiare le proprie mogli purché non si rompano loro le ossa. In tal caso la pena sarà di 15 giorni di galera (chi fa combattere i cani in galera ci va per 5 mesi)

• In Brasile le alluvioni hanno fatto 72 morti, 13 erano bambini

• In Bolivia un aereo che trasportava banconote si è schiantato sulla pista d’atterraggio. I morti sono 22. La polizia ha dovuto allontanare con i lacrimogeni la folla che tentava di rubare i soldi

• Sul Monte Rosa lo scialpinista Rodolfo Franguelli è caduto in un crepaccio profondo 35 metri. Ci è finito dentro perché voleva salvare un altro scialpinista. Per lui non ci sono più speranze

• Il cuore del piccolo Domenico sarebbe stato danneggiato in fase di espianto

• A Pontida un ciclista è morto dopo essere stato colpito da un capriolo

• Sabato quattro persone sono state accoltellate in quattro diverse aggressioni. Due degli aggressori erano minorenni

• Nel milanese una bambina di 13 anni è stata violentata dal vicino di casa di 51

• In un pronto soccorso in provincia di Lecco lavorava un medico gettonista che in precedenza era stato condannato per 7 omicidi. Dopo due giorni la dirigenza se n’è accorta e lo ha sospeso

• Roma-Juve finisce 3 a 3 con una rimonta dei bianconeri. Il Torino di D’Aversa ha battuto la Lazio 2 a 0, il Sassuolo ha sconfitto l’Atalanta per 2 a 1 e il Milan ha avuto la meglio sulla Cremonese per 2 a 0

• Luciano Darderi ha vinto il torneo Atp 250 di Santiago del Cile. Ha battuto il tedesco Hanfmann col punteggio di 7-6, 7-5. Ottimo anche Flavio Cobolli che ha vinto l’Atp 500 di Acapulco: da oggi è il numero 15 del mondo

• Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Soldeu. È in testa alla classifica mondiale con 84 punti su Alice Robinson. Quinta Laura Pirovano e ottava Federica Brignone.

• Marco Bezzecchi ha vinto il gran premio di Thailandia davanti a Pedro Acosta e Raul Fernandez. Di Giannantonio è arrivato sesto, Bagnaia nono. Fuori Marc Márquez

• Boxe, Lorenzo Mattia Berlusconi vince ancora. Ha battuto Simone Farinelli per un ko tecnico

• La sfilata di Armani, la prima disegnata da Silvana Armani, si è chiusa sulle note di A costo di morire di Fausto Leali cantata da Mina in onore di re Giorgio

• Sono morti la giornalista e scrittrice britannica Drusilla Norman Beyfus (98 anni), l’ex tecnico e colonna della Fiorentina Rino Marchesi (88), il pilota Sandro Munari (85), il calciatore Daniele Pairotto (24), il cantante americano Neil Sedaka (86), l’ultimo marine a lasciare il Vietnam, il sergente maggiore Juan Valdez (88), il professore Mauro Visentin (76)



Titoli

Corriere della Sera: La guerra si sta allargando

la Repubblica: Guerra senza confini

La Stampa: La vendetta degli Ayatollah

Il Sole 24 Ore: Bombe in tutto / il Medio Oriente / Navi e petroliere bloccate a Hormuz

Il Messaggero: Iran, il conflitto si allarga

Il Giornale: Un mese per battere il terrore

Leggo: Il Medio Oriente in fiamme

Qn: Iran, decapitato il regime / Mari e cieli: nel Golfo è caos

Il Fatto: I Servizi: gli amici Trump e Bibi / non hanno avvertito Italia e Uk

Libero: Le vedove di Khamenei

La Verità: arriva il conto della guerra

Il Mattino: Medio Oriente, pioggia di missili

il Quotidiano del Sud: Dopo Khamenei, / tra euforia / e legalismo

Domani: I signori della guerra



