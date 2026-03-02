Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/03/2026 07:48:00

Ecco chi è la donna trovata morta a Catania: appello della Procura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/1772434329-0-ecco-chi-e-la-donna-trovata-morta-a-catania-appello-della-procura.jpg

La Procura di Catania ha diffuso il nome e la fotografia della donna trovata morta ieri pomeriggio in un immobile abbandonato della zona portuale. Si chiamava Elisabeta Boldijar, aveva 36 anni ed era nata in Romania il 25 gennaio 1990. «Chi la conosceva parli», è l’appello lanciato dagli inquirenti per fare luce sull’omicidio.

 

Il corpo è stato scoperto in un edificio fatiscente che si affaccia su via Cristoforo Colombo, nei pressi del porto di Catania. In un primo momento si era parlato di via 

Domenico Tempio, ma l’indirizzo corretto è quello della strada che costeggia l’area portuale. La donna era seminuda, riversa tra i rifiuti nel cortile semidistrutto dello stabile.

L’identificazione sarebbe stata possibile grazie alle impronte digitali. Non risultano, al momento, residenze registrate a suo nome.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura etnea, guidata dal procuratore capo Francesco Curcio. Il fascicolo per omicidio è stato aperto già nelle ore successive al ritrovamento dal procuratore aggiunto Liliana Todaro. Sul corpo della trentaseienne sono stati riscontrati evidenti segni di percosse.

 

Le indagini della squadra mobile si stanno concentrando anche negli ambienti della prostituzione e dello spaccio di crack, piste che potrebbero aiutare a ricostruire le ultime ore di vita della donna. Gli investigatori hanno incrociato i dati con eventuali denunce di scomparsa, ma al momento non risultano corrispondenze.

Resta da chiarire se Elisabeta sia stata uccisa nello stesso luogo in cui è stata trovata. Per questo motivo si stanno cercando telecamere di sorveglianza nella zona e si stanno analizzando i movimenti nell’area del porto.

Sono stati ascoltati anche alcuni residenti che hanno notato il cadavere e lanciato l’allarme. La Procura invita chiunque abbia informazioni sulla vita della donna a Catania a rivolgersi alla squadra mobile o alle forze dell’ordine. Un appello rivolto anche alle associazioni che assistono stranieri senza fissa dimora, nella speranza di ricostruire la rete di contatti della vittima e dare un nome al suo assassino.

 









Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...