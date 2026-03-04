Sezioni
Economia
04/03/2026 15:29:00

Ciclone Harry, i ristori alle imprese nel Trapanese: tutte le aziende ammesse

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/ciclone-harry-i-ristori-alle-imprese-nel-trapanese-tutte-le-aziende-ammesse-450.jpg

Dopo Marsala e Mazara del Vallo, ecco l’elenco completo delle altre imprese della provincia di Trapani inserite nel decreto regionale.

 

Il ciclone Harry, che a gennaio ha colpito duramente la costa della Sicilia occidentale, ha provocato danni a numerose attività economiche anche in diversi comuni della provincia di Trapani. Mareggiate e vento forte hanno colpito soprattutto stabilimenti balneari, servizi nautici, ristorazione e attività turistiche legate al mare.

 

La Regione Siciliana ha pubblicato il decreto con l’elenco delle imprese ammesse ai contributi straordinari destinati alla ripresa delle attività colpite dagli eventi meteo. Dopo gli articoli dedicati a Marsala e Mazara del Vallo, pubblichiamo l’elenco delle altre aziende della provincia di Trapani inserite nel provvedimento regionale.

 

San Vito Lo Capo

 

 

Al Sabbione S.R.L.

Associazione Sportiva Dilettantistica Diporto Nautico Sanvitese

Nautical Service di Battaglia Caterina

Sea Diver S.R.L.

Stella Maris di Lucido Antonino

 

Campobello di Mazara

 

 

Agola Antonino

Asd Il Grillo

Bar Europa Srls Unipersonale

Gazebo di Stallone Alfredo & Moceri Tommaso S.N.C.

Gio.Vi.Mediterranea di Catalano Emanuele & C. S.N.C.

Seventeen Company Società a Responsabilità Limitata Unipersonale

 

Castelvetrano

 

 

Lido Aloha di Ippolito Debora

Lido Selene di Abate Francesco

Lido Tuke S.R.L.

Mokambo S.A.S. di Scappini Pinuccio & C.

Mondo Turismo S.R.L.

Risalvato Salvatore

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - Trapani

 

Favignana

 

 

Marettimo Marine S.R.L.

Maries S.R.L.

 

Pantelleria

 

 

La Baia S.A.S. di Sammartano Vito Antonio & C.

Mare Nostrum

Marina di Pantelleria

Ro.Ri. Srl

 

Petrosino

 

 

Associazione Sportiva Club Nautico Imbarcadero

Mi.Ka. Società a Responsabilità Limitata Semplificata

 

Valderice

 

 

Marina di Bonagia - Società a Responsabilità Limitata

 

Custonaci

 

 

Sunset Bistrot di Castiglione Antonino

 

Misiliscemi

 

 

Visit S.R.L.

 

 

Scorrendo l’elenco emerge chiaramente come il ciclone Harry abbia colpito soprattutto attività legate alla costa e al turismo balneare: stabilimenti, servizi nautici, ristorazione sul mare e strutture turistiche.

Il contributo regionale può arrivare fino a 20 mila euro per azienda ed è destinato alla ripresa immediata delle attività economiche danneggiate dal maltempo. I pagamenti saranno effettuati tramite Irfis FinSicilia, con le prime erogazioni previste nei prossimi giorni.

 









