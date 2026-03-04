Ciclone Harry, i ristori alle imprese nel Trapanese: tutte le aziende ammesse

Dopo Marsala e Mazara del Vallo, ecco l’elenco completo delle altre imprese della provincia di Trapani inserite nel decreto regionale.
Il ciclone Harry, che a gennaio ha colpito duramente la costa della Sicilia occidentale, ha provocato danni a numerose attività economiche anche in diversi comuni della provincia di Trapani. Mareggiate e vento forte hanno colpito soprattutto stabilimenti balneari, servizi nautici, ristorazione e attività turistiche legate al mare.
La Regione Siciliana ha pubblicato il decreto con l’elenco delle imprese ammesse ai contributi straordinari destinati alla ripresa delle attività colpite dagli eventi meteo. Dopo gli articoli dedicati a Marsala e Mazara del Vallo, pubblichiamo l’elenco delle altre aziende della provincia di Trapani inserite nel provvedimento regionale.
San Vito Lo Capo
Al Sabbione S.R.L.
Associazione Sportiva Dilettantistica Diporto Nautico Sanvitese
Nautical Service di Battaglia Caterina
Sea Diver S.R.L.
Stella Maris di Lucido Antonino
Campobello di Mazara
Agola Antonino
Asd Il Grillo
Bar Europa Srls Unipersonale
Gazebo di Stallone Alfredo & Moceri Tommaso S.N.C.
Gio.Vi.Mediterranea di Catalano Emanuele & C. S.N.C.
Seventeen Company Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Castelvetrano
Lido Aloha di Ippolito Debora
Lido Selene di Abate Francesco
Lido Tuke S.R.L.
Mokambo S.A.S. di Scappini Pinuccio & C.
Mondo Turismo S.R.L.
Risalvato Salvatore
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti - Trapani
Favignana
Marettimo Marine S.R.L.
Maries S.R.L.
Pantelleria
La Baia S.A.S. di Sammartano Vito Antonio & C.
Mare Nostrum
Marina di Pantelleria
Ro.Ri. Srl
Petrosino
Associazione Sportiva Club Nautico Imbarcadero
Mi.Ka. Società a Responsabilità Limitata Semplificata
Valderice
Marina di Bonagia - Società a Responsabilità Limitata
Custonaci
Sunset Bistrot di Castiglione Antonino
Misiliscemi
Visit S.R.L.
Scorrendo l’elenco emerge chiaramente come il ciclone Harry abbia colpito soprattutto attività legate alla costa e al turismo balneare: stabilimenti, servizi nautici, ristorazione sul mare e strutture turistiche.
Il contributo regionale può arrivare fino a 20 mila euro per azienda ed è destinato alla ripresa immediata delle attività economiche danneggiate dal maltempo. I pagamenti saranno effettuati tramite Irfis FinSicilia, con le prime erogazioni previste nei prossimi giorni.