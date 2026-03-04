Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
04/03/2026 06:00:00

Trapani, il caso della Ximenes: la protesta contro il prof,  le lettere senza risposta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/trapani-diffida-allo-ximenes-contro-il-rientro-del-docente-14-giorni-senza-risposta-450.jpg

Ha fatto molto discutere l'articolo, pubblicato ieri da Tp24, su quanto sta avvenendo in una scuola di Trapani: la rivolta di una classe contro il rientro di un prof.

 

Sono passati 14 giorni da quando studenti e genitori di una quinta del liceo classico Ximenes di Trapani hanno protocollato una diffida per chiedere che il professore di latino non venga riassegnato alla loro classe. Quattordici giorni senza una risposta formale, mentre il rientro del docente è ormai imminente. 

 

La vicenda nasce da frasi pronunciate in aula e ritenute inappropriate. E poi un episodio, culminato nel crollo emotivo di uno studente, segna la frattura definitiva. Seguono le segnalazioni, l’allontanamento del docente il 15 novembre 2025, la sospensione dal 7 gennaio al 7 marzo 2026 disposta dall’Ufficio competente e l’arrivo di una docente incaricata dall’8 gennaio. Da allora la classe avrebbe ritrovato stabilità e continuità didattica

 

Ed è proprio questo clima educativo positivo che la classe teme possa essere compromesso. Da qui la decisione degli studenti di firmare, sostenuti dai 46 genitori cofirmatari, la diffida al rientro in aula del docente del 18 febbraio, indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Fardella-Ximenes e, per conoscenza, all’Ufficio scolastico provinciale di Trapani

 

Non una richiesta punitiva, non una campagna personale, ma la presa di posizione di una classe che racconta di aver vissuto un disagio e che chiede di preservare l’equilibrio ritrovato nell’anno dell’Esame di Stato.

 

Ad oggi, però, non è arrivata una risposta formale. La dirigente scolastica da pochi giorni si troverebbe fuori sede per accompagnare alcune classi in un viaggio d’istruzione a New York, attività programmata dall’istituto. Non è chiaramente il viaggio a creare tensione, ma il silenzio, l'assenza di risposte e l'attesa snervante.

 

Il docente potrebbe tornare con un approccio diverso e contribuire a ricostruire fiducia. È questa la posizione espressa in una lettera firmata da una studentessa pubblicata ieri sera da Tp24 che – secondo quanto riferito – rappresenterebbe il punto di vista di altre classi in cui il professore insegna. Il documento invita a non trasformare la vicenda in una condanna definitiva della persona, ricordando che il percorso disciplinare è già stato affrontato nelle «sedi competenti in modo serio e professionale».

 

La lettera insiste soprattutto sulle conseguenze della vicenda: parla di “polverone mediatico”, di “sensazionalismo”, di articolo con “una versione dei fatti estremamente esagerata e decontestualizzata”, e accusa che «si sta rovinando la vita di una persona e infangando la reputazione della scuola».

 

Infatti il timore più diffuso è che crollino ancora drasticamente le iscrizioni al classico, che per l’anno scolastico 2026-2027 risulterebbero poco più di 30. Numeri che equivalgono a due classi stiracchiate. 

 

Gli studenti raccontano che, dopo la pubblicazione dell’articolo, il clima nei corridoi sarebbe diventato pesante. Sarebbero circolate parole come «denuncia» e «rischiate la bocciatura», c’è chi ha gridato allo «scandalo» e chi ha accusato: «avete rovinato la scuola», con il risultato di farli sentire esposti.

 

Non si tratta di episodi eclatanti, ma di un senso di pressione che avrebbe generato ancora una volta agitazione emotiva. Il rischio è che passi il messaggio che chi sceglie di segnalare possa poi sentirsi sbagliato, sotto osservazione o quasi responsabile delle conseguenze. Quando, al contrario, segnalare è un atto di fiducia nel sistema educativo e nelle istituzioni scolastiche, ed è proprio da questi gesti che una scuola dimostra la propria forza e la propria capacità di correggersi.

 

E infatti, il caso Ximenes, rimane la storia di una classe che ha affrontato la questione in modo compatto e maturo. Ragazzi che non hanno scelto lo scontro mediatico, ma hanno protocollato una diffida. Che hanno espresso fiducia nelle istituzioni e negli adulti, chiedendo ascolto. Rimanendo, ancora, in attesa.

 

 



Scuola | 2026-03-04 04:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/campobello-di-mazara-tra-bullismo-ed-elezioni-250.jpg

Campobello di Mazara tra bullismo ed elezioni

A Campobello di Mazara si è verificato un grave episodio di bullismo davanti a una scuola media. La mamma del ragazzo sui social ha chiesto maggiori controlli davanti alla scuola media Luigi Pirandello: “Perché, purtroppo, tira...







Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...

Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 25/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...