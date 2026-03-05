Elezioni a Marsala. C'è un nuovo movimento. E Agate torna con Grillo

05/03/2026 06:00:00

A Marsala iniziano a nascere le liste civiche e le formazioni politiche in vista delle elezioni amministrative della primavera. Il sindaco ricandidato Massimo Grillo, punta sullo zoccolo duro del suo elettorato. E incassa il ritorno di Salvatore Agate, dopo le dimissioni nella fase di incertezza del gruppo di Sturiano.

Vivere la Città

È nato da poco il movimento civico “Vivere la Città”. Si tratta di una nuova realtà politica promossa da un gruppo di "giovani cittadini" che hanno scelto di trasformare un percorso associativo in un progetto amministrativo strutturato.

Il movimento prende le mosse dall’esperienza dell’associazione “Vivere Marsala”, attiva da "oltre quindici anni sul territorio con iniziative culturali e sociali". Un cammino che oggi evolve in una proposta politica fondata su "passione, dedizione e senso di responsabilità".

Il promotore è Cipriano Sciacca, che ha sottolineato come la nascita del movimento rappresenti “un primo passo verso un modo diverso di fare politica, più vicino alle persone e meno legato alle dinamiche dei giochi politici. Siamo convinti che la politica abbia bisogno di volti nuovi e di giovani professionisti preparati e volenterosi”.

Schierati con Grillo

La maggioranza del movimento ha individuato nell’area del centrodestra moderato la propria collocazione naturale, scegliendo di sostenere il sindaco uscente Massimo Grillo. Una scelta che, come evidenziano i promotori, "nasce dalla volontà di garantire continuità amministrativa, portare a compimento i progetti già avviati e programmare con maggiore rapidità gli interventi futuri".

Umberto Romeo, uno dei rappresentanti del movimento, parla di giovani e di politica coerente: “Il nostro è un movimento di giovani che vuole essere protagonista e soprattutto decisivo nella prossima campagna elettorale amministrativa. Proponiamo una politica coerente, semplice e lineare, fondata su idee concrete e su un confronto trasparente con la città, con l’obiettivo di contribuire in modo costruttivo alle scelte che riguardano il futuro di Marsala”.

Obiettivo del movimento “Vivere la Città” è partecipare al dibattito pubblico con uno stile improntato alla concretezza e alla coerenza, mettendo al centro i temi dello sviluppo del territorio, della qualità dei servizi e delle opportunità per le nuove generazioni.

Il sindaco uscente dovrebbe quindi presentarsi con la lista UDC, con Liberi, Lilybeo Viva e Vivere la Città. Sono tornati con Grillo anche gli ex assessori Salvatore Agate e Donatella Ingardia.

Agate: “Dimissioni, un passaggio sofferto”

Salvatore Agate, imprenditore ed ex assessore di Massimo Grillo, ha fatto un passo indietro quando il suo gruppo ha deciso di uscire dalla giunta.

Precisa però: “Ho dovuto in qualche modo accettare, per spirito di appartenenza a un gruppo e comunque finalizzato al tentativo di candidare Enzo Sturiano, espressione diretta del gruppo. In questo senso lo stesso sindaco, con grande atto di generosità e amicizia nei confronti di Enzo e di tutti noi, ci ha lasciati liberi, senza opporre alcuna resistenza, perché riteneva fosse legittimo esplorare questa possibilità.

Venuta meno questa ipotesi, apprezzando anche i toni distesi con cui il sindaco ha accettato le nostre dimissioni finalizzate a quel percorso, ritenevo e ritengo, oggi più di ieri, che la cosa più giusta e coerente sia tornare a sostenere la riconferma di Massimo Grillo”.



