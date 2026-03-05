Marsala, ecco come sono state sistemate le basole in via XI Maggio

05/03/2026 15:00:00

Continuano ad arrivare segnalazioni alla redazione di Tp24 da parte di cittadini marsalesi sulla pavimentazione in basole di via XI Maggio, nel cuore del centro storico. Nonostante alcuni interventi di sistemazione effettuati nei giorni scorsi, diversi lettori segnalano che alcune basole risultano ancora instabili o riparate in maniera approssimativa.

Le foto inviate alla redazione le mostrano basole non perfettamente livellate. In qualche caso, secondo i cittadini, la pavimentazione non appare del tutto sicura per chi passa a piedi.

Via XI Maggio è l’arteria principale del centro storico di Marsala, quella che collega Piazza della Repubblica a Porta Nuova ed è percorsa ogni giorno da centinaia di persone tra residenti, turisti e visitatori. Proprio per questo, la manutenzione della pavimentazione in basole – elemento caratteristico del centro storico – è particolarmente delicata e richiede interventi eseguiti a regola d’arte.

Nelle scorse settimane alcuni cittadini avevano denunciato la presenza di basole dissestate che potevano provocare inciampi e cadute, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso pedonale. Nei giorni scorsi Tp24 aveva già raccolto un’altra segnalazione su lavori definiti “raffazzonati” proprio in via XI Maggio, davanti a Palazzo Fici, dove un intervento di riparazione aveva lasciato malta e detriti sparsi sulle pietre e nei tombini vicini.

Adesso, dopo i lavori di sistemazione, le segnalazioni continuano. I cittadini chiedono verifiche sulla qualità degli interventi e controlli più attenti, soprattutto in una delle strade simbolo della città.



