Marsala, amianto vicino al mercato del contadino: gli extralberghieri chiedono verifiche
Dopo la denuncia di Tp24 sulla presenza di coperture in eternit nella zona del mercato del contadino, arriva la richiesta ufficiale di intervento da parte dell’Associazione Strutture Extralberghiere di Marsala. L’associazione chiede agli enti competenti una verifica tecnica urgente nell’area dell’ex Margitello, a ridosso del lungomare e del Monumento ai Mille.
Secondo quanto segnalato, diversi edifici dismessi presentano coperture ondulate “verosimilmente in cemento-amianto”, molte delle quali in condizioni di forte degrado: lastre rotte, porzioni mancanti e aperture diffuse.
Un’area centrale e frequentata
Il complesso si trova in una zona particolarmente sensibile della città: a pochi passi dal mercato del contadino, dall’area del Salato, dal porto e dal Monumento ai Mille. Nelle vicinanze ci sono abitazioni, attività di ristorazione, parcheggi e spazi frequentati da turisti.
Proprio questo contesto aumenta le preoccupazioni. Il deterioramento delle coperture, esposte da anni agli agenti atmosferici, potrebbe infatti comportare il rilascio di fibre nell’ambiente.
Nella segnalazione vengono citate le norme vigenti, che obbligano i proprietari degli immobili a verificare lo stato dei materiali contenenti amianto e, se necessario, procedere con bonifica e smaltimento.
La richiesta agli enti
La richiesta è quella di effettuare un sopralluogo tecnico nell’ex area Margitello per accertare le condizioni delle coperture e valutare eventuali interventi urgenti.
La nota è stata inviata, oltre che al Comune, anche ad Arpa Sicilia, Asp, Vigili del Fuoco e Prefettura, per le rispettive competenze in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.
Un passaggio che segue la denuncia giornalistica e che riporta al centro il tema della sicurezza in una delle zone più frequentate della città.
Il 19 marzo si festeggia San Giuseppe e, con lui, tutti i papà. Per l'occasione, Tp24 e Rmc 101 lanciano un'iniziativa semplice e diretta: mandaci il tuo messaggio di auguri vocale, lo trasmetteremo in diretta...
Una nave danneggiata, senza equipaggio, carica di carburante e gas. E soprattutto fuori controllo, a poche decine di miglia dalla Sicilia.La Arctic Metagaz, colpita nei giorni scorsi e ora alla deriva tra Malta e Lampedusa, è diventata in...
Dopo la denuncia di Tp24 sulla presenza di coperture in eternit nella zona del mercato del contadino, arriva la richiesta ufficiale di intervento da parte dell’Associazione Strutture Extralberghiere di Marsala. L’associazione chiede agli...
L’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro e pone nuove domande su diritti, occupazione e regole. Il tema è stato al centro del 19° Congresso territoriale della UIL Trapani, che si è...