Marsala, amianto vicino al mercato del contadino: gli extralberghieri chiedono verifiche

18/03/2026 13:35:00

Dopo la denuncia di Tp24 sulla presenza di coperture in eternit nella zona del mercato del contadino, arriva la richiesta ufficiale di intervento da parte dell’Associazione Strutture Extralberghiere di Marsala. L’associazione chiede agli enti competenti una verifica tecnica urgente nell’area dell’ex Margitello, a ridosso del lungomare e del Monumento ai Mille.

La segnalazione dopo l’articolo di Tp24

A intervenire è il presidente Fabio Alba, che rappresenta oltre 120 associati del comparto extralberghiero. Nella nota inviata al Comune, alla Regione, alla Prefettura e agli altri enti competenti, si fa esplicito riferimento al servizio pubblicato da Tp24 il 10 marzo scorso, con foto e video che documentano lo stato dei luoghi.

Secondo quanto segnalato, diversi edifici dismessi presentano coperture ondulate “verosimilmente in cemento-amianto”, molte delle quali in condizioni di forte degrado: lastre rotte, porzioni mancanti e aperture diffuse.

Un’area centrale e frequentata

Il complesso si trova in una zona particolarmente sensibile della città: a pochi passi dal mercato del contadino, dall’area del Salato, dal porto e dal Monumento ai Mille. Nelle vicinanze ci sono abitazioni, attività di ristorazione, parcheggi e spazi frequentati da turisti.

Proprio questo contesto aumenta le preoccupazioni. Il deterioramento delle coperture, esposte da anni agli agenti atmosferici, potrebbe infatti comportare il rilascio di fibre nell’ambiente.

Il precedente e le norme

L’associazione richiama anche un precedente recente: l’ordinanza sindacale n. 80 del novembre 2025, con cui il Comune di Marsala ha già imposto interventi di messa in sicurezza e bonifica in un’area simile, sempre per la presenza di amianto.

Nella segnalazione vengono citate le norme vigenti, che obbligano i proprietari degli immobili a verificare lo stato dei materiali contenenti amianto e, se necessario, procedere con bonifica e smaltimento.

La richiesta agli enti

La richiesta è quella di effettuare un sopralluogo tecnico nell’ex area Margitello per accertare le condizioni delle coperture e valutare eventuali interventi urgenti.

La nota è stata inviata, oltre che al Comune, anche ad Arpa Sicilia, Asp, Vigili del Fuoco e Prefettura, per le rispettive competenze in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.

Un passaggio che segue la denuncia giornalistica e che riporta al centro il tema della sicurezza in una delle zone più frequentate della città.



