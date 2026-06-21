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21/06/2026 06:00:00

Trapani, Giacomo Tranchida: "La città sta cambiando volto, i lavori passano le opere restano"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/trapani-giacomo-tranchida-la-citta-sta-cambiando-volto-i-lavori-passano-le-opere-restano-450.jpg

Intervenuto a “Il Volatore” di RMC101, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha tracciato un bilancio dell'attività amministrativa dell'ultimo anno, soffermandosi sui grandi cantieri aperti in città, sulle polemiche relative al Bus Rapid Transit (BRT), sul piano acustico del centro storico, sulla vicenda del Trapani Calcio e sulle voci di una possibile mozione di sfiducia. Tranchida ha rivendicato i risultati ottenuti sul fronte degli investimenti e delle opere pubbliche, difendendo le scelte della sua amministrazione nonostante i disagi e le contestazioni.

 

“Trapani è tra le città che hanno ottenuto più finanziamenti: stiamo cambiando il volto della città”

 

Tranchida rivendica il lavoro svolto dall'amministrazione sul fronte degli investimenti pubblici, sottolineando la mole di opere finanziate e in corso di realizzazione. «Trapani è la città che, in rapporto alla popolazione, ha conquistato più finanziamenti a livello nazionale tra PNRR e altri fondi. Riuscire a rispettare le scadenze e realizzare le opere non è semplice.» «Quando si fanno lavori pubblici un po' di polvere per strada ci sta, come quando si fanno lavori dentro casa. La città però sta cambiando gradualmente e noi andiamo avanti nonostante le difficoltà burocratiche e i ritardi.» Per il sindaco, i disagi attuali rappresentano una fase inevitabile di una trasformazione destinata a produrre benefici duraturi per la città.

 

Il BRT toglie qualche parcheggio oggi, ma ne mette a disposizione oltre millecinquecento”

 

Sul tema più discusso delle ultime settimane, quello dei lavori per il Bus Rapid Transit, Tranchida respinge le accuse degli operatori economici e difende la scelta strategica dell'opera.

 

«I lavori dovevano partire a gennaio, ma le piogge ci hanno costretto a rinviarli a marzo. Il cronoprogramma resta quello di quattro mesi e contiamo di completare tutto tra fine giugno e metà luglio.»

 

«Il BRT toglie complessivamente 188 posti auto, ma ne mette a sistema oltre 1.500 grazie al collegamento con il parcheggio di Piazzale Ilio, che è gratuito.»

 Secondo il sindaco, il vero problema del centro storico è sempre stato la difficoltà di accesso e di sosta.

 

«Prima dei lavori per trovare un parcheggio bisognava girare venti o venticinque minuti. Noi non possiamo inventarci nuovi parcheggi sul mare. L'unica soluzione era potenziare il trasporto pubblico con una corsia preferenziale.»

 

 

 

“Sulla movida e sul piano acustico dobbiamo rispettare la legge”

 

Tranchida affronta anche la questione del piano acustico e delle proteste di alcuni esercenti del centro storico, ricordando che il Comune sta semplicemente applicando una normativa nazionale. «Il Tar ci ha imposto di adottare il piano di zonizzazione acustica e Trapani è uno dei pochi comuni siciliani che si è messo in regola.»

 

«La legge nazionale stabilisce limiti precisi per le emissioni sonore e non è che il sindaco possa inventarsi deroghe a favore di qualcuno.» Il primo cittadino apre comunque alla ricerca di soluzioni condivise. «Il 29 giugno incontreremo associazioni di categoria, commercianti e parti sociali. Proporremo il Distretto Urbano del Commercio per costruire strumenti che consentano di valorizzare le attività economiche nel rispetto delle regole.»

 

“Sul Trapani Calcio dispiace, ma le regole valgono per tutti”

 

Tra i temi affrontati anche la vicenda dello stadio provinciale e i rapporti sempre più difficili con il patron del Trapani Calcio Valerio Antonini, che ha subito un'ennesima sanzione.

«Da sindaco mi dispiacerebbe vedere il Trapani giocare fuori città perché perderebbe il sostegno naturale della tifoseria trapanese.» «Ma nella pubblica amministrazione non funziona che ci si incontra davanti a un caffè e si risolve tutto. Ci sono regole, convenzioni e controlli che devono essere rispettati.»

 Tranchida lascia trasparire tutto il suo dissenso nei confronti della gestione dei rapporti istituzionali da parte dell'imprenditore romano. «Se una persona litiga con il Comune, con il Libero Consorzio, con le federazioni sportive, con i fornitori, con la stampa e con mezzo mondo, forse qualche domanda bisogna porsela.»

 

“La mozione di sfiducia? Dietro c'è molto più della politica”

 

Infine il sindaco commenta le indiscrezioni relative a una possibile mozione di sfiducia nei suoi confronti da parte dell'opposizione. «Trapani è la città del vento e qui aleggia di tutto, compresa l'ipotesi di una sfiducia.» «Io credo che dietro questa vicenda ci sia molto di più della semplice politica. C'è chi non è riuscito a soddisfare alcuni interessi che certamente non coincidono con quelli della comunità trapanese.»

 

Tranchida si dice comunque sereno.

 

«Se qualcuno vuole portare avanti questa iniziativa lo faccia pure. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità politiche e, se necessario, risponderà nelle sedi opportune.»

 Un intervento a tutto campo, quello del sindaco di Trapani, che rivendica la linea dell'amministrazione sui grandi progetti infrastrutturali e invita cittadini e operatori economici a guardare oltre i disagi del presente, nella convinzione che le opere in corso possano rappresentare un investimento strategico per il futuro della città.









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