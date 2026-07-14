Aldo, Giovanni e Giacomo ancora a Marsala:  il set si sposta al porto

14/07/2026 10:29:00

Dopo la spiaggia del Marakaibbo, il set si è trasferito al porto di Marsala. Proseguono infatti le riprese di "Magari un'altra volta", il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo diretto da Tobia Passigato, con la troupe che questa mattina ha allestito le scene nell'area portuale della città.

Nei giorni scorsi il celebre trio comico aveva girato alcune sequenze sulla spiaggia del Marakaibbo, attirando la curiosità di tanti marsalesi e turisti. Anche questa volta la presenza delle telecamere e dei mezzi di produzione non è passata inosservata, con numerosi curiosi che si sono fermati a osservare il lavoro della troupe.

Le riprese in Sicilia rientrano in un calendario che durerà complessivamente otto settimane e toccherà anche Lombardia, Emilia-Romagna e Tunisia. Il film, prodotto per Medusa Film, arriverà nelle sale il 28 gennaio 2027.

Nel cast, oltre ad Aldo, Giovanni e Giacomo, figurano Nicoletta Romanoff, Galatea Ranzi, Marco Bonini, Carlo Amleto, Barbara Chichiarelli, Pietro Ragusa e Francesco Brandi, con la partecipazione di Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Paolo Calabresi e Claudio Santamaria.

La scelta di Marsala come location conferma ancora una volta il crescente interesse del cinema italiano per il territorio, che negli ultimi anni è stato sempre più spesso scelto come scenario naturale grazie al mare, al centro storico e ai suoi paesaggi. Una vetrina importante per la città, che in questi giorni si trasforma in un grande set cinematografico.



