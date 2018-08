Siamo stati all'ospedale "Paolo Borsellino", ecco com'Ã¨ la situazione degli ascensori

18/08/2018 06:00:00

Ieri nella tarda mattinata, precisamente intorno alle 12.30, la nostra redazione ha raccolto l'appello di un utente dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala (potete leggere qui l'articolo). La lamentela riguardava il malfunzionamento del display dell'ascensore e dei fili che erano in bellavista, privi di copertura.

Siamo stati durante il pomeriggio di ieri al nosocomio cittadino per verificare e andare a fondo alla questione ma anche per incontrare i vertici dell'azienda che si occupa di tutta la manutenzione ospedaliera, la Engie.

Gli ascensori, come da foto scattate, risultano funzionanti, nessun filo scoperto. Ciò non significa, ci dice l'azienda, che la foto scattata dall'utente non sia veritiera ma la realtà è ben altra. Partiamo dai vetrini che sono all'interno di ogni ascensore, nessuno di loro è ad altezza bambino (sono posizionati molto in alto), quello che evidentemente risultava non presente, perchè rubato, è stato nell'immediato sostituito. La manutenzione viene garantita per tutte le 24 ore. Invece va sottolineato come gli ascensori siano vandalizzati dal pubblico ospite dell'ospedale.

Ci sono scritte in bella vista, cartacce disseminate a terra, i vetrini spesso vengono presi di mira e rotti solo per puro vandalismo.

L'azienda Engie sottolinea che la sicurezza degli ascensori, sia destinati al pubblico che al personale, oltre che a tutta l'impiantistica è controllata scrupolosamente, purtroppo si ritrovano a fare i conti con qualche teppista che si diverte con svastiche, deturpando i luoghi.

Gli ascensori sono funzionanti, per accertarci del vero abbiamo fatto tutti i piani con i vari ascensori presenti al Paolo Borsellino.

Si tratta di 2 ascensori per il pubblico, 2 per il servizio barellato, 2 per il personale, 2 utilizzati per il personale addetto alle pulizie e dagli ausiliari, 2 piccoli per il pubblico e personale che vanno dal piano terra a meno 1. Infine c'è un altro ascensore che dal Pronto soccorso arriva direttamente in rianimazione. Non saranno certamente i medici e chi ci lavora a prendere un pennarello rosso e a scrivere in stampatello “T.v.b. Naomi”.

E' sempre la stessa storia, non c'è l'accortezza di mantenere funzionanti e puliti spazi pubblici, che sono spazi di tutti. Deturpare per rendere ogni cosa più brutta e non funzionante. Il vetrino così come è stato sganciato e sottratto ( ma cosa mai se ne faranno?) è stato risistemato, grazie alla scrupolosità dell'azienda che sorveglia il luogo, essendo lì presenti, garantendo manutenzione e assistenza.