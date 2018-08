Trapani. Arrivano le strisce blu a piazza Vittorio Emanuele

25/08/2018 09:55:00

Parte il nuovo corso di Piazza Vittorio Emanuele a Trapani. Lunedì cominceranno i lavori di adeguamento della piazza per mettere le strisce blu.

Niente più parcheggiatori abusivi, questa è la filosofia di fondo che ha portato l'amministrazione comunale guidata da Giacomo Tranchida ad istituire la sosta a pagamento in una delle principali piazze-parcheggio della città. Si pagherà una cifra sociale, 10 centesimi l'ora per parcheggiare l'auto in piazza Vittorio Emanuele. Da lunedì l'Atm, la municipalizzata che si occupa di trasporti e strisce blu, comincerà i lavori che dureranno fino a venerdì 31 agosto. Per questi giorni ci sarà la chiusura parziale della piazza, per installare parcometri, segnaletica, oltre agli stalli blu anche quelli gialli per i portatori di handicap. La tariffa sarà poi valida dalle 8 alle 20 per il periodo invernale, e fino alle 24 per il periodo estivo.