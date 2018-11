Il weekend sportivo: profondo rosso per la Sigel Marsala Volley

12/11/2018 00:51:00

Lunedì 12 novembre 2018, alle spalle anche la domenica de “l'estate di San Martino” (11 novembre), tuffandoci ormai in pieno inverno. Cosa è accaduto alle maggiori realtà sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani? Ecco il consueto report:



Calcio: In Serie C Girone C si è disputata l'11° giornata, con il Trapani di mister Vincenzo Italiano che ha pareggiato sul campo della Casertana con il punteggio di 0-0. Bicchiere mezzo pieno per capitan Luca Pagliarulo e compagni, che escono indenni da una delle trasferte più complesse dell'intero campionato. Trapani che sale a quota 22 punti, considerando il punticino di penalità di aggravio, con il Rende che scalza i granata dalla vetta della classifica e la Juve Stabia che si affianca, fermo e considerato che gli stessi napoletani hanno giocato due partite in meno del Trapani, e quest'ultimo potrebbe anora essere virtualmente in posizione peggiore rispetto al Catania (meno cinque punti con due partite in meno) e alla Viterbese (meno ventidue punti con otto partite in meno).

In Serie D Girone I si è disputato il 9° turno, con il Marsala di mister Vincenzo Giannusa che ha vinto contro il Locri 1909 con risultato di 1-0. Davanti a soli 450 spettatori (viste le limitazioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblici Spettacoli che ha chiuso gradinata, curva e gran parte della tribuna). Gli azzurri erano chiamati alla vittoria, ed hanno risposto, dopo le dimissioni di mister Ignazio Chianetta, con una prova maiuscola su un campo ai limiti della praticabilità. Il match winner della gara, nonché migliore in campo, è stato Lo Nigro, in campo dal 1° minuto in sostituzione di capitan Nakib Sekkoum squalificato (fascia quindi portata dal vice-capitano Gioacchino Giardina), con l'ex Acireale che ha marcato il cartellino al 53' su calcio di punizione. Nel finale espulso l'altro ex Acireale Barraco, che salterà quindi per squalifica il turno infrasettimanale di mercoledì in casa acese, dove rientrerà Sekkoum e dove, soprattutto, dovrebbe essere riconfermato in panchina il vice-allenatore “pro tempore” Vincenzo Giannusa, che con un altro successo potrebbe guadagnarsi l'affido definitivo della panchina azzurra fino a fine stagione.

In Eccellenza Sicilia Girone A è stato tempo per la 10° giornata, con il Marsala 1912 di mister Giovanni Iacono (settori di curva e gradinata chiusi anche per loro) che ha vinto contro il Castelbuono con il punteggio di 2-0. Poca roba i madoniti fanalino di coda del torneo, con dall'altra parte un comunque buon Marsala che ha fatto propria l'intera posta in palio, issandosi per la prima volta in stagione fuori dalla zona retrocessione a quota 11 punti in graduatoria. Gara a conti fatti decisa dal mortifero uno-due al 31' e al 35' di Ogberor e Sainey. Così le altre squadre della provincia di questo campionato: il Mazara di mister Pietro Tarantino ha perso a Castellana Sicula (PA) contro i locali del Geraci col punteggio di 1-0. Decisiva la rete madonita di Lo Bianco al 57', che fa così scivolare i canarini in quarta posizione a meno otto punti dalla vetta; nel derby del “Giorgio Matranga” fra i locali del Castellammare '94 di mister Giuseppe Mione e gli ospiti dell'Alba Alcamo di mister Riccardo Chico il risultato è stato di 0-0. Un punticino che non serve a molto a nessuna delle due compagini, con il Castellammare '94 che viene coinvolto in zona playout e l'Alba Alcamo che esce da quella playoff; infine, il Dattilo Noir di mister Vincenzo Melillo ha perso contro il Licata, con punteggio di 3-7. Partita più che tennistica a Paceco (TP), con capitan Michele Cinquemani e compagni che adesso si devono guardare addirittura alle spalle, visto che la zona playout dista soli tre punti; non è più saldo come un tempo la panchina di mister Melillo.

In Seconda Categoria Sicilia Girone A si è giocato il 4° turno, con i marsalesi dello Sporting R.C.B. di mister Giovanni Chirco che hanno pareggiato contro l'Erice Borgo Cià con risultato di 1-1. Passo falso quindi per la capolista, che lascia sul terreno due punti importanti (ndr, non è stato in alcun modo possibile recuperare il nome del marcatore dei marsalesi); il Bianco Arancio Petrosino di mister Fabio Gargaglione, invece, ha pareggiato a Giuliana (PA) sul campo del Città di Giuliana con punteggio di 3-3. Partita viva e bellissima, con i petrosileni sotto di due reti che sono riusciti a ribaltarla grazie ai gol di Trawally, Tchameni e Musumeci, con l'autogol di Paladino che ha però annullato in parte il clamoroso ribaltamento. Classifica molto corta, con i lilibetani primi a quota dieci punti divisi da soltanto tre lunghezze dai petrosileni, che al momento occupano la sesta piazza.



Calcio a 5: In Serie C1 Sicilia Girone A si è svolta l'8° giornata, con il Marsala Futsal di mister Vincenzo Bruno che ha perso sul campo del Monreale con il punteggio di 7-3. Orribile secondo tempo per gli azzurri, con il Marsala che era riuscito a tenere botta ai palermitani durante la prima frazione conclusa solo sul 3-2 per i locali (reti marsalesi di Pellegrino e Costigliola). Nei secondi 30' il Monreale ha dilagato, con l'unica rete azzurra messa a segno da Chirco su tiro libero, con il Marsala che ha anche sbagliato ben due tiri liberi, uno con lo stesso Chirco ed uno con Pizzo. Marsala che rimane perfettamente a centro classifica con 10 punti conquistati in sette gare disputate.



Pallacanestro: In Serie A2 Girone Ovest si è giocato l'8° turno, e la 2B Control Trapani di coach Daniele Parente ha vinto contro i frusinati del BPC Virtus Cassino, con punteggio finale di 91-86. Vittoria importante per le canotte granata capitanate da Andrea Renzi, che continuano con i propri 8 punti in altrettante gare a confermare un andamento altalenante.

In Serie D Sicilia Girone Nord si è disputato il 5° turno, con la Nuova Pallacanestro Marsala di coach Giuseppe Grillo che ha perso sul parquet della Fortitudo Messina con il punteggio di 70-59. Capitan Mirko Frisella e compagni subiscono troppo l'ormai atavica carenza di “lunghi” a disposizione nel roster, e adesso gli azzurri languono quasi in fondo alla graduatoria con soli 2 punticini conquistati al debutto.



Pallavolo: In Serie A2 femminile Girone B è andata in scena la 7° giornata, e la Sigel Marsala Volley di coach Leonardo Barbieri ha perso sul taraflex della Cuore di Mamma Cutrofiano con punteggio di 3-0 (parziali dei set: (25-23, 25-18, 25-17)). Azzurre inconsistenti e arrendevoli dopo aver ceduto un primo parziale giocato ad armi pari. Scappa via così un fondamentale scontro salvezza, ed i punti in classifica rimangono soltanto 2 racimolati in sei gare disputate, giusto all'esordio, con una vittoria al tie-break proprio contro l'altra squadra derelitta del campionato, le vicentine della Ipag S.lle Ramonda Montecchio: o arriva una svolta immediata, o si inizierà a delineare la terza retrocessione in altrettante partecipazioni al secondo campionato nazionale nella storia della pallavolo marsalese.

In Serie B2 femminile Girone I si è giocato il 5° turno, con le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte di coach Vincenzo Calcaterra che hanno perso a Termini Imerese (PA) sul campo della ARD Termini con il punteggio di 3-0 (25-11, 25-19, 25-17). Continua il campionato dimesso di capitan Maria Laura Patti e compagne, unica squadra del torneo a non aver ancora vinto nessun match con risultato e punteggio pieno (tre a zero oppure tre a uno), e che si ritrovano in “zona rossa” con soli 3 punti conquistati in cinque partite.

In Serie C femminile Sicilia Girone A si è disputata la 3° giornata e la L'Agren Fly Volley Marsala di coach Gaspare Viselli ha perso contro la CE.GA.P., formazione di Palermo, con il punteggio di 2-3. Capitan Erika Marino e compagne, pur incassando la terza sconfitta in altrettante gare disputate, muovono così per la prima volta la classifica, portandosi a 1 punto. Nulla è perduto, il campionato è ancora lunghissimo e le marsalesi avranno tempo e modo per cominciare a macinare gioco e punti.



Pallamano: In Serie A2 femminile Girone E si è svolto il 5° turno, con la LeAli Marsala di coach Milenko Kljajic che ha vinto sul campo dell'Aretusa con punteggio finale di 23-25. Vittoria con brivido per le azzurre della presidente-capitano Eliana Maggio, con le lilibetane che arrivano al primo giro di boa (primo girone di andata determinato, alle spalle il primo quarto della regular season) a punteggio pieno, frutto di 10 punti avendo sconfitto tutte e cinque le proprie avversarie. Tuttavia, non bisogna mollare la presa, visto che Messina ha perso solo lo scontro diretto in casa della LeAli e che seguono quindi a sole due lunghezze, e tra meno di un mese la partita si giocherà per la prima volta in riva allo Stretto.





