Il weekend sportivo: continua il periodo no della Pallacanestro Trapani

17/12/2018 15:39:00

Lunedì 18 dicembre 2018, è appena sceso il sipario sull'ultimo fine-settimana dell'autunno 2018, e noi andiamo a capire, come sempre, cosa è accaduto alle maggiori squadre sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani nel nostro report, cominciando dal:



Calcio: In Serie C Girone C si è disputata la 17° giornata, con il Trapani di mister Vincenzo Italiano che ha vinto contro il Rende per 1-0. Capitan Luca Pagliarulo e compagni agguantano così tre punti d'importanza capitale per la propria classifica contro una diretta rivale per le prime posizioni. Ai granata basta una splendida rete su punizione di Taugourdeau al 29', in una partita sofferta dove gli ospiti cosentini avrebbero sicuramente meritato almeno il pareggio. Il Trapani sale così a quota 30 in classifica, a nove punti dalla battistrada Juve Stabia.

In Serie D Girone I è andato in scena il 16° turno, ed il Marsala di mister Vincenzo Giannusa ha perso sul campo del Troina con il punteggio di 1-0. E' stata probabilmente la peggiore prestazione stagionale degli Azzurri, mai pericolosi e mai capaci di reagire al gol subito al 3' da Adeyemo. Azzurri che rimangono comunque in piena zona playoff con 26 punti.

In Eccellenza Sicilia Girone A si è giocata la 15° giornata, con il Marsala 1912 di mister Massimiliano Mazzara, tornato ufficialmente sulla panchina degli azzurri (a tal proposito sono da segnalare anche le dimissioni dell'ultimo esponente marsalese della società, l'ormai ex direttore generale Tommaso Picciotto), che ha perso sul campo della Pro Favara con risultato finale di 3-0. Brutta batosta per gli azzurri, colpiti dagli agrigentini Alù (42' e 62') e Spina (49'). Il Marsala 1912 rimane a 17 punti, ma in undicesima posizione: ad oggi spareggerebbe nei playout per evitare la retrocessione.

Così le altre trapanesi del torneo: l'Alba Alcamo di mister Riccardo Chico ha perso contro il Città di Sant'Agata per 0-1. Ai messinesi, unica squadra a chiudere imbattuta il girone di andata, è bastato il gol di Scolaro al 66'. I bianconeri girano la boa a 21 punti, in pieno centro classifica (8° piazza). Il Dattilo Noir di mister Vincenzo Melillo ha perso in trasferta contro il Canicattì con risultato di 2-0. I gialloverdi pacecoti hanno subito le marcature di D'Angelo al 21' e dell'ex Iraci al 90', con entrambe le squadre che hanno chiuso in dieci uomini viste le espulsioni di V. Caronia per gli agrigentini e di Lala per i trapanesi. Il Dattilo Noir chiude la prima metà di campionato a quota 26 punti, ma ad oggi non farebbero i playoff, benché al sesto posto insieme al Mazara, per il distacco di dieci punti proprio dal Canicattì secondo in graduatoria. Il Mazara di mister Pietro Tarantino ha perso contro il Licata con punteggio di 0-2. Troppo forte la capolista agrigentina andata a segno con Cannavò all'11' e con Sangiorgio al 77'. Mazara che, come detto, chiude il girone di andata al sesto-settimo posto a pari punti dal Dattilo Noir, ma fuori dalla zona playoff. Infine, il Castellammare '94 dell'allenatore-giocatore mister Giuseppe Mione, vero protagonista di giornata, ha pareggiato sul campo della Nuova Città di Caccamo per 2-2. Capitan Giuseppe Norfo e compagni strappano solo un punticino in questo abbordabile scontro salvezza: palermitani in vantaggio con Guastella all'8', trapanesi che hanno pareggiato al 29' con Maltese; nella ripresa succede di tutto: Calabrese riporta avanti i caccamesi all'84', ma mister Mione, tornato a calcare il campo di gioco per l'occasione, trova un eurogol su calcio di punizione al 94' togliendo in prima persona le castagne dal fuoco. Castellammare '94 che sale così a quota 19 punti, e ad oggi sarebbe ampiamente salvo.

In Seconda Categoria Sicilia Girone A è andato in scena il 9° turno. I marsalesi dello Sporting R.C.B. di mister Giovanni Chirco hanno perso contro il Città di Giuliana con risultato di 1-2. Per i lilibetani in gol Fiorino, ma i palermitani con Grimaldi e Gatto si sono portati a casa tre punti fondamentali in chiave promozione. Lo Sporting R.C.B. adesso staziona in terza posizione a 17 punti, cinque in meno dalla capolista Iccarense. I petrosileni del Bianco Arancio Petrosino di mister Fabio Gargaglione hanno perso sul campo del Castellmmare Calcio per 1-2. A Castellammare del Golfo (TP) capitan Dario Catania e compagni sono andati in svantaggio al 37' per un gol di Todaro, sono riusciti a rimettere la sfida in equilibrio con Ingargiola al 53', ma la rete di Polizzotto all'84' ha definitivamente chiuso la contesa. I giallorossi rimangono settimi in classifica a 12 punti.

In Terza Categoria Sicilia Girone Trapani si è disputata la 4° giornata. I marsalesi del Real Paolini del capitano Antonino Mancuso hanno vinto contro il Camporeale per 5-2. Straripanti i giallorossi contro i fragili palermitani. In rete per i lilibetani Mancuso, Romeo (2) ed Etò (2). Il Real Paolini sale così a 6 punti, nel gruppone di centro classifica a cavallo della zona playoff. I locali del Petrosino Marsala dell'allenatore-giocatore mister Omar Alì Fofana hanno invece vinto contro il Badia Grande con il punteggio di 6-0. Nessun equilibrio, quindi, con i trapanesi mai in gara. Gli uomini cari al patron Baldassare Licari salgono così anche loro a quota 6 punti, nel gruppo che staziona intorno alla soglia della zona playoff.

In Coppa Italia di Eccellenza Fase Regionale di calcio femminile si è svolta la 1° giornata del triangolare di Semifinale, con il Marsala Femminile di missis Valeria Anteri che ha pareggiato contro il Monreale con risultato finale di 1-1. Azzurre in vantaggio con Termine al 23', e sprecone per tutto il resto della gara, con le palermitane che sono pervenuto al pareggio definitivo grazie a un eurogol di Ribellino al 45'. Il Marsala Femminile, adesso, per continuare a sperare nell'approdo in Finale regionale devono assolutamente vincere nella 2° giornata, dove saranno in scena a Palermo contro il Delfini Vergine Maria.



Calcio a 5: In Serie C1 Sicilia Girone A è andata in scena la 12° giornata, ed il Marsala Futsal di mister Vincenzo Bruno ha vinto in trasferta contro il Bagheria Città delle Ville con risultato finale di 4-9. Grandissima prestazione per capitan Daniele Trotta e compagni, che in un campo tutto sommato abbordabile dilagano andando a segno con Chirco (1'), Pizzo (5' e 22'), Farina (31' p.t. e 35'), Pellegrino (32', 43' e 55') e addirittura col portiere Vaiana (20'). Partita però non sempre in discesa, con i palermitani in grado di passare in vantaggio sul provvisorio tre a due e a chiudere il primo tempo sul tre a quattro. Marsala Futsal sempre in quinta posizione (zona playoff) con 20 punti.



Pallacanestro: In Serie A2 Girone Ovest si è disputato il 12° turno, con la 2B Control Trapani di coach Daniele Parente che ha perso sul parquet della Edilnol Biella con il tabellone luminoso fermatosi sull'84-76. Settima sconfitta stagionale per le canotte granate di capitan Andrea Renzi e compagni, che rimangono ferme in classifica nella zona medio-bassa a quota 10 punti.

In Serie D Sicilia Girone Nord si è giocata l'11° giornata e la Nuova Pallacanestro Marsala di coach Giuseppe Grillo ha vinto contro il C.U.S. Palermo con punteggio finale di 81-74. Partita bella e come prevedibile equilibrata contro i palermitani, con la differenza che è stata fatta ancora una volta da capitan Mirko Frisella in favore dei lilibetani, autore questa volta di 18 punti e di una prestazione coriacea. Nuova Pallacanestro Marsala che sale così a quota 10 punti in classifica, nella zona medio-alta.



Pallavolo: In Serie A2 femminile Girone B è stato tempo per la 12° giornata (3° del girone di ritorno). Ha riposato la Sigel Marsala Volley del vice-allenatore facente funzione coach Fabio Aiuto, come previsto dal calendario. Le azzurre rimangono desolatamente ultime con soli 5 punti all'attivo.

In Serie B2 femminile Girone I si è disputata la 10° giornata, con la Castel Volley Selinunte di coach Vincenzo Calcaterra che ha perso contro la Schultze Villa Zucchero Santa Teresa per 0-3 (parziali: 16-25, 14-25, 12-25). Nessun patema d'animo per le capoliste di Santa Teresa di Riva (ME), che trascinate dal proprio libero, castelvetranese puro, Federica Foscari, non hanno lasciato il minimo scampo alle castelvetranesi di capitan Maria Laura Patti. Selinuntine che restano in pienza zona retrocessione a 4 punti, a distanza siderale (sei punti con una partita disputata in più) rispetto alla zona salvezza.

In Serie C Sicilia femminile Girone A si è giocato l'8° turno, con la L'Agren Fly Volley Marsala di coach Gaspare Viselli che ha nettamente sconfitto con un rotondo 3-0 la Polisportiva Raimondo Lanza Trabia. Capitan Erika Marino e compagne godono così di una preziosa boccata d'ossigeno da questa vittoria contro le quotate palermitane, salendo in classifica a 7 punti, ma sempre in zona retrocessione (10° posto).



Pallamano: In Serie A2 femminile Girone E è andata agli archivi la 10° giornata (5° di ritorno), e la LeAli Marsala di coach Milenko Kljajic ha vinto contro l'Aretusa per 29-18. Dopo l'importante vittoria contro le siracusane, ormai solo le azzurre possono complicarsi le cose e non ottenere la promozione verso la massima serie, visto che guidano a punteggio pieno a quota 20 punti con ben sette lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica Messina.





Emanuele Scavuzzo