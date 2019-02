Il weekend sportivo: che partita, NPM!

18/02/2019 21:57:00

Martedì 19 febbraio 2019, è alla storia anche la terza settimana del mese. Come sono andate le maggiori squadre sportive marsalesi e dell'intera provincia di Trapani nei giorni scorsi? Ecco il nostro report:



Calcio: In Serie C Girone C si è giocata la 27° giornata (8° del girone di ritorno), ed il Trapani di mister Vincenzo Italiano ha vinto sul campo del Rieti per 0-2. Bella la gara dei granata, sul campo dei laziali alla disperata ricerca di punti salvezza; reti di Ferretti al 58' e di Evacuo su rigore al 69'. Due le notizie importanti da segnalare: Felice Evacuo, attaccante classe 1982, grazie alla rete messa a segno sale a quota 163 reti in carriera in Serie C, agganciando Gianni Califano al primo posto della classifica capocannonieri di tutti i tempi; in classifica il Trapani si porta a quota 57 punti, in seconda piazza (ovviamente saldi in zona playoff) e adesso a quattro punti dalla capolista Juve Stabia.

In serie D Girone I c'è stato spazio per il 24° turno (7° di ritorno), con il Marsala di mister Vincenzo Giannusa che ha pareggiato sul campo della Turris con il risultato di 0-0. Grande prova di carattere per capitan Nagib Sekkoum e compagni, usciti imbattuti da un campo, quello di Torre del Greco (NA) in cui nessuno aveva ancora fatto punti (unico caso nei 14 più importanti campionati italiani). Gli azzurri hanno resistito alle folate dei napoletani, rimasti anche in dieci al 95' per l'espulsione comminata a Cunzi. In classifica il Marsala è salito a quota 37 punti, quarto a pari punti con la Cittanovese, ancora all'interno della zona playoff promozione.

In Eccellenza Sicilia Girone A si è disputata la 22° giornata (7° di ritorno), ed il Marsala 1912 di mister Massimiliano Mazzara ha perso contro il Licata con il punteggio di 0-3. Troppo, troppo forte la capolista agrigentina che ha fatto un sol boccone dell'onesta compagine azzurra. In gol Assenzio (41'), Cannavò (75') e Testa (81'), che è nato e vive a meno di mille metri dall'impianto marsalese e che del Marsala 1912 ha vestito i colori per anni segnando caterve di gol. I lilibetani in classifica sono così rimasti a quota 20 punti, in zona playout retrocessione con otto punti di svantaggio sulla zona salvezza e nove punti di vantaggio sulla zona retrocessione diretta.

Così le altre trapanesi del campionato: l'Alba Alcamo di mister Riccardo Chico ha vinto sul campo del C.U.S. Palermo per 0-2. Era la partita più delicata, quella di Palermo per i bianconeri di Alcamo, ed è stata fatta propria grazie alle reti di Romeo al 21' e di Pirrone su rigore al 31'. In classifica l'Alba Alcamo si è così portato a quota 29 punti, con tre di vantaggio sulla zona playout retrocessione. Il Castellammare '94 di mister Giuseppe Mione ha perso contro il Città di Sant'Agata con il risultato di 0-2. La differenza di valore fra i messinesi di Sant'Agata di Militello e i biancoazzurri di Castellammare del Golfo si è vista tutta, e Cicirello ha fatto la differenza con le reti realizzate al 48' e al 57' (rigore). In Classifica il Castellammare '94 è rimasto a quota 28 punti, con due punti di vantaggio sulla zona playout retrocessione. Il Dattilo Noir di mister Vincenzo Melillo ha vinto contro il Mussomeli con il punteggio di 3-2. Partita pazza quella dei gialloverdi di Paceco, in vantaggio di tre reti con Di Pasquale (14'), Seckan (50') e Matera (60)', e brividi finali con le reti dei nisseni di Jimoh (74') e Greco (86'). In graduatoria il Dattilo Noir è salito a quota 40 punti, in terza piazza e in zona playoff promozione. Infine, il Mazara di mister Salvatore Aiello ha vinto a Caccamo (PA) sul campo della Nuova Città di Caccamo per 0-3. Agile il successo dei canarini, in rete con Giannusa (16'), Lauricella (44') e Accardo (91'). In classifica il Mazara si è portato a 37 punti, a tre lunghezze proprio dal Dattilo Noir che occupa il quarto posto, al momento l'ultimo utile per l'ammissione ai playoff promozione.

In Seconda Categoria Sicilia Girone A è andato in scena il 17° turno (6° di ritorno). I marsalesi dello Sporting R.C.B. di mister Giovanni Chirco hanno pareggiato sul campo del Custonaci con il risultato di 2-2. Buon punto quello strappato dai lilibetani a Custonaci (TP), con le marcature ospiti messe a segno entrambe da Licari. In classifica lo Sporting R.C.B. è salito a quota 21 punti, a meno tre dalla zona playoff promozione. I petrosileni del Bianco Arancio Petrosino dell'allenatore-capitano mister Dario Catania, al debutto sulla panchina giallorossa, hanno perso sul campo della Juvenilia con il punteggio di 3-1. A Trapani, i giallorossi hanno perso la quarta partita consecutiva, ed a poco è servita la rete petrosilena messa a segno da Ingargiola. In classifica i punti sono rimasti 16, ed il Bianco Arancio Petrosino è sceso alla terzultima piazza: adesso l'obiettivo è la permanenza in categoria.

In Terza Categoria Sicilia Girone Trapani si è giocata l'11° giornata (1° di ritorno). I marsalesi del Real Paolini di capitan Antonino Mancuso hanno vinto contro l'Eleonora Folgore per 3-2. Contro la compagine di Castelvetrano (TP), per i marsalesi è stato decisivo ancora una volta Romeo, autore di una doppietta, con l'altra marcatura siglata da Saffioti. In classifica il Real Paolini è salito a 18 punti, sempre in quinta posizione e sempre dentro alla zona playoff promozione. I locali del Petrosino Marsala dell'allenatore-giocatore mister Omar Alì Fofana hanno vinto contro lo Sport Club Mazara con il risultato di 10-0. Che gli ospiti di Mazara del Vallo (TP) fossero modesti era risaputo, ma era impossibile da prevedere una vittoria addirittura in “doppia cifra”. In classifica la compagine locale è salita a 22 punti, al terzo posto, e quindi saldamente in zona playoff promozione, e ad un solo punto dalla vetta che significherebbe promozione diretta in Seconda Categoria Sicilia 2019-2020.



Calcio a 5: In Serie C1 Sicilia Girone A si è giocato il 19° turno (6° di ritorno), ed il Marsala Futsal di mister Vincenzo Bruno ha perso sul campo del Partinicaudace con il risultato di 5-3. Sfortunati gli azzurri di capitan Daniele Trotta (oggi in distinta ma di fatto fuori dai giochi, con la fascia che è andata sul braccio del vice-capitano Gaspare Pellegrino), arrivati all'impegno cruciale della stagione con tantissime defezioni. Sul sintetico di Partinico (PA) ai lilibetani non sono bastate le segnature di Pizzo (8' e 56') e di Burzotta (53'). In classifica il Marsala Futsal è rimasto a quota 30 punti, in sesta posizione e fuori dalla zona playoff promozione, adesso occupata nell'ultimo slot disponibile proprio dal Partinicaudace con due punti di vantaggio.



Pallacanestro: In Serie A2 Girone Ovest è andata agli archivi la 22° giornata (7° di ritorno), con la 2B Control Trapani di coach Daniele Parente che ha vinto sul campo della BPC Virtus Cassino con il tabellone luminoso fermatosi sul 70-78. Modesti i frusinati locali, ultimi con pieno merito, con i granata di capitan Andrea Renzi (21 punti per lui) sempre in controllo, fin dal primo quarto. In classifica la 2B Control Trapani è salita a quota 22 punti, a due sole lunghezze dalla zona playoff promozione.

In Serie D Sicilia Girone Nord è andato in scena il 18° turno (7° di ritorno) e la Nuova Pallacanestro Marsala di coach Giuseppe Grillo ha vinto sul campo della Zannella Cefalù con il punteggio di 59-75. Straordinario blitz esterno per capitan Mirko Frisella e compagni, sul campo dei forti palermitani; determinanti i 31 punti di Pizzo. In classifica la Nuova Pallacanestro Marsala è salita a quota 16 punti, agganciando la zona playoff promozione.



Pallavolo: In Serie A2 femminile si è svolta la 2° giornata della Pool Salvezza, con la Sigel Marsala Volley di coach Fabio Aiuto che ha vinto sul campo della Eurospin Ford Sara Pinerolo per 2-3 (parziali: 25-21, 23-25, 20-25, 27-25, 9-15). Buona prova contro le torinesi, e fanno morale i due punti, al culmine della prima vittoria esterna stagionale, ma l'amaro in bocca è molto per aver dissipato due match point nel quarto set che avrebbero ridisegnato completamente la graduatoria, mandando le azzurre al penultimo posto solitario con cinque lunghezze da recuperare proprio alla stessa Eurospin Ford Pinerolo e alla Cuore di Mamma Cutrofiano. 23 i punti messi a segno da Taborelli, e Sigel Marsala Volley che rimane appesa a un filo di speranza, salendo a quota 6 punti (penultima piazza a pari punti della Hermaea Olbia), a sei lunghezze dalla zona salvezza quando rimangono sei giornate alla fine dei playout retrocessione.

In Serie B2 femminile Girone I c'è stato spazio per la 16° giornata (3° di ritorno), con le castelvetranesi della Castel Volley Selinunte di coach Vincenzo Calcaterra che hanno perso sul campo della Volley Giarre con il risultato di 3-0 (parziali: 25-23, 25-9, 25-20). Gagliarde le selinuntine, in lotta sia nel primo che nel terzo parziale contro le forti catanesi. In classifica la Castel Volley Selinunte è rimasta in zona retrocessione, terzultima con 8 punti, con cinque lunghezze da recuperare sulla zona salvezza.

In Serie C Sicilia femminile Girone A la L'Agren Fly Volley Marsala di coach Gaspare Viselli ha perso 3-2 a Palermo sul campo della CE.G.A.P., portando in dote alla propria classifica un buon punto. In graduatoria le lilibetane si sono così portate a quota 15 punti, con due lunghezze di margine sulla zona retrocessione.



Emanuele Scavuzzo