Randagismo a Marsala, Konsumer chiede alle istituzioni di intervenire al piÃ¹ presto

02/10/2019 04:00:00

Sul problema del randagismo a Marsala e l'aggressione subita al Salato c'è l'intervento dell'associazione di consumatori Konsumer Sicilia con il suo presidente Giancarlo Pocorobba.

L'associazione ha diffidato il comune di Marsala, la Polizia Municipale e l'Asp di Trapani ad intervenire al più presto per evitare ulteriori disagi e possibili pericoli per l'incolumità pubblica.

Ci è giunta segnalazione che un grande numero di cani randagi, che spesso accedono alle proprietà e ai terreni privati, sono presenti nel territorio marsalese senza che le istituzioni a ciò preposte intervengano in tal senso.

Tali situazioni potrebbero creare insidie ed allarme nei confronti dei cittadini, i quali, da soli, si trovano nell’impossibilità di arginare siffatto fenomeno.

In considerazione del fatto che la gestione di quest’ultimo, così come la salvaguardia della salute della cittadinanza tutta, è competenza degli organi comunali, abbiamo diffidato il Comune di Marsala, la Polizia municipale e l'Asp di Trapani, per quanto di propria competenza, al fine di intervenire con urgenza così da prevenire eventuali situazioni che potrebbero pregiudicare, oltreché il decoro urbano, l'incolumità ed il benessere dei suoi cittadini, ritenendoli sin d'ora responsabili di eventuali fattispecie incresciose che dovessero discendere delle suddette omissioni.