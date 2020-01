Ryanair cerca personale di bordo in Sicilia. Le date delle selezioni a Palermo e Catania

11/01/2020 09:10:00

Ryanair cerca personale di bordo anche in Sicilia. In occasione dei Cabin Crew Day, sono state individuate anche a Palermo e a Catania cinque date a gennaio e a febbraio durante le quali si svolgeranno le selezioni per entrare a far parte dello staff di cabina. Gli aspiranti assistenti di volo sosterranno un colloquio orale e un test scritto di lingua inglese direttamente con i responsabili delle Risorse Umane di Ryanair.

I candidati che saranno selezionati parteciperanno a un corso di formazione della durata di 6 settimane al termine delle quali, verranno assunti, con un contratto iniziale di 3 anni, coloro i quali avranno superato il corso.

I colloqui si svolgeranno a Palermo il 22 gennaio e il 20 febbraio e a Catania il 5, il 6 e il 26 febbraio. Per partecipare alle selezioni bisogna avere compiuto 18 anni e avere un'altezza minima di 1,57 metri e massima di 1,88 metri. Parlare fluentemente la lingua inglese è una condizione necessaria come anche avere una buona forma fisica, buone capacità visive e natatorie. Ammesso anche l'uso di lenti a contatto.

Anche per partecipare alla selezione è raccomandato un abbigliamento adeguato e formale: per gli uomini pantaloni lunghi e camicia, per le donne camicia, gonna e collant color carne.