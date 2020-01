Marsala, trovata una tartaruga morta in spiaggia

14/01/2020 09:51:00

La carcassa di una tartaruga Caretta caretta è stata trovata in spiaggia a Marsala. Il ritrovamento, ad opera di un cittadino, è avvenuto in zona Sibiliana.

Non sono conosciuto le cause della morte dell'esemplare. Alcuni giorni fa la Guardia costiera di Mazara del Vallo ha salvato una tartaruta rimasta impigliata in una rete da pesca. Un "infortunio" che purtroppo succede spesso alle tartarughe nei nostri mari, per questo la Guardia Costiera esorta tutti a non gettare rifiuti in mare o ad abbandonare materiali da pesca.