Fine dell'odissea per Gianna e Giuseppe. Sono in viaggio verso Marsala

25/03/2020 22:37:00

Finalmente si è sbloccata a Villa San Giovanni la situazione che impediva a Gianna Simonte e al marito Giuseppe Morana di imbarcarsi per la Sicilia e fare ritorno nella loro casa di Marsala (potete leggere qui), dopo che sono sbarcati dalla Costa Pacifica assieme ad una altra persona che con loro compone il trio canoro "Cosatinta" che ha lavorato per sei mesi sulla nave da crociera che si trovava in Brasile.

E' la stessa Simonte ad annunciarlo sul suo profio facebook: "STIAMO TORNANDO A CASA!! Grazie di vero cuore a tutti, uno ad uno. Prometto che risponderemo a tutti, uno ad uno, ma siamo distrutti, proviamo a dormire un po’ facendo strada verso CASA”.