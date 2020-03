Marsala "bella fitusa". Eppure c'Ã¨ chi esce per buttare rifiuti in strada...

26/03/2020 04:00:00

A Marsala nonostante l'emergenza coronavirus, nonostante i divieti rigidissimi sugli spostamenti, c'è chi continua ad uscire per buttare rifiuti in strada inquinando l'ambiente.

E' quello che succede, ad esempio, in Contrada San Michele Rifugio, come ci segnala un cittadino. Siamo nella strada che collega la via Trapani a via Pupo. "Non solo in questo periodo del Covid 19 la gente non deve uscire, ma va in giro a buttare schifezze" è il commento rammaricato del lettore che ci ha segnalato lo scempio.

