"Marsala non resta a casa", ecco il traffico in corso Calatafimi. Il video

26/03/2020 11:38:00

Decine di auto, camion, autobus e tre ruote in strada. Nulla di strano se non fosse che siamo in piena emergenza Coronavirus.

Sembra una giornata qualunque, osservando il traffico di questa mattina in corso Calatafimi a Marsala. Possibile che tutte queste persone stiano andando in farmacia, al supermercato o sul posto di lavoro? Va bene per i mezzi pesanti, è comprensibile, ma tutte queste auto in giro sembrano troppe per le restrizioni attuali imposte dal Governo.

Mentre al Nord da qualche giorno si registra un decremento della curva di contagio, al Sud si sta ancora verificando un incremento e le autorità non possono far altro che dire ai cittadini di restare a casa, l'unico modo per fermare il propagarsi del virus.

Che cosa è cambiato a Marsala rispetto a qualche giorno fa, perché sono aumentate le persone in giro? Sono diminuiti i controlli? Non bisogna abbassare la guardia, non è ancora arrivato il momento di farlo per il bene di tutti. Qui però si continua a fare di testa propria senza pensare alle conseguenze del covid-19.