Tra tamponi e droni. In provincia di Trapani aumentano i contagi

30/03/2020 06:00:00

In provincia di Trapani sono 70 i positivi al Coronavirus.

I dati diffusi dalla Regione tengono conto dei nuovi contagiati di Valderice e Salemi. Il virus aumenta, ma in maniera contenuta anche in provincia di Trapani. I ricoverati restano 26 in provincia. Nel trapanese si conta un morto, nei giorni scorsi, all’ospedale di Marsala. Nel frattempo si è risolto il caso dei tamponi effettuati all’ospedaletto di Marsala, da oggi si faranno all’ospedale di Marsala. Ad Erice sono stati bloccati i droni per sorvegliare e individuare chi viola le norme sul contenimento dell’epidemia.

I DRONI

La polizia municipale di Erice non potrà utilizzare i droni per individuare chi viola le normative del decreto per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Dopo il sì dell'Enac è arrivato lo stop che ha suscitato amarezza tra i vigili urbani. L'impiego dei droni avrebbe infatti consentito una capillare attività di monitoraggio. Cosa che non può essere fatta da terra per carenza di uomini e mezzi.



Lo stop è stato imposto dal Viminale.

NUOVI CASI A VALDERICE

Ci sono altri due casi positivi a Valderice.

Lo comunica il Sindaco Francesco Stabile, che commenta: "Stiamo vivendo tutti un momento difficile, di preoccupazione e disagio. Voglio ribadire che questo è il momento della responsabilità, della maturità e del rigore nell'osservanza delle norme, a cui tutti siamo chiamati a rispondere. Le norme restrittive che stiamo applicando sono fondamentali per contenere, il più possibile, il contagio. Oggi, più che mai, tutta la comunità Valdericina è chiamata al senso del dovere".



Va anche ricordato che i casi positivi sono destinati ad aumentare, in provincia di Trapani, perchè sono aumentati anche i tamponi, che adesso si fanno anche a Marsala con prelievi effettuati per strada nelle varie città della provincia.

NUOVI CASI A SALEMI

Altri quattro nuovi casi di coronavirus a Salemi. Lo comunica il Sindaco, Domenico Venuti, che si trova a gestire la situazione più difficile, dato che la sua città è stata dichiarata "zona rossa". Venuti ha anche rivolto un videomessaggio ai suoi concittadini. Venuti si lamenta perchè ci sono ritardi nella consegna dei kit per fare i tamponi: "Non è tollerabile", dice.

Il Sindaco ha chiesto lo stato di calamità.

Sale a diciotto il numero dei pazienti positivi al Covid-19 a Salemi.

E a Marsala, dove l'ospedale è dedicato solo al Covid, si registrano altri due casi sospetti di coronavirus, persone, cioè, che hanno avuto delle crisi respiratorie, e che sono state trasportate con l'ambulanza, in attesa dell'esito del tampone.

I TAMPONI PER STRADA

I tamponi per i soggetti a rischio coronavirus si faranno da oggi, lunedì, nello spiazzo di fronte l'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, rimanendo ciascuno nella propria auto.



Finisce così una vicenda farsesca, denunciata ieri da Tp24 e diventata un caso istituzionale che ha visto intervenire anche gli uffici alti della sanità regionale. Cosa abbiamo scoperto? Che a Porticella, in pieno centro, c'erano decine di persone in fila, davanti la porta dell'Ufficio Igiene, l'"ospedaletto", per fare il tampone per il coronavirus, a fine quarantena. Quindi, soggetti potenzialmente contagiati, venivano messi a contatto con altri, senza alcuna distanza di sicurezza, fatti attendere per ore, e senza alcuna privacy, in un luogo che normalmente ospita bambini e soggetti malati. Incredibile, vero? A ciò si aggiunge la beffa che alla fine i tamponi neanche erano sufficienti.