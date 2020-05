Marsala, discarica di rifiuti in fiamme in via Vita

30/05/2020 09:55:00

rifiuti in fiamme

Si avvicina la bella stagione e il caldo e iniziano i primi roghi di rifiuti ammassati in alcune discariche abusive del territorio marsalese.

Ieri alle prime luci del giorno, un'altissima colonna di fumo nero si levava dalla zona di via Vita, dove, qualcuno ha dato fuoco ai rifiuti presenti nei pressi della prima rotatoria.

Sul posto i vigili del fuoco di Marsala, intervenuti dopo la segnalazione di Mario Ottoveggio che ha anche realizzato un video, pubblicato sul suo profilo facebook e che potete vedere qui sotto.

Telecamere, fototrappole, maggiori controlli e sanzioni più severe da parte dei vigili urbani, da quando è entrato in vigore il nuovo sistema di raccolta, non sono servite, purtroppo, ad eliminare gli abbandoni di rifiuti e i roghi devastanti per l'ambiente e la salute di tutti.