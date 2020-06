Marsala: i volontari hanno ripulito Salinella 

07/06/2020 17:47:00

Sono state decine le persone che questa mattina, domenica 7 Giugno 2020, si sono ritrovate nel quartiere Sappusi, a Marsala, per ripulire il parco urbano di Salinella, stracolmo di rifiuti di ogni tipo.

L'iniziativa nasce da un appello di alcuni cittadini residenti nella zona raccolta da Libera, molto attiva nel quartiere, e da altre associazioni.

Molti cittadini si sono uniti alla squadra di volontari, ed EnergetikAmbiente ha messo a disposizione i mezzi per supportare la raccolta dei rifiuti, con la speranza che il buon senso non la trasformi presto nuovamente in discarica.