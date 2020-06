Un medico è stato aggredito ieri al Pronto Soccorso dell'ospedale di Marsala 

13/06/2020 15:11:00

Un medico è stato aggredito ieri al Pronto Soccorso dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. Il medico, di turno in ospedale, se l'è vista brutta. Alcune testimonianze raccontano a Tp24 che tutto è nato per un utente spazientito da un'attesa prolungata, che si è scagliato violentemente contro il medico, tanto da richiedere l'intervento del servizio di sicurezza.

La circostanza viene confermata dall'Azienda Sanitaria Provinciale, che, tuttavia, ridimensiona molto l'accaduto. "Non possiamo parlare di un'aggressione - dicono fonti dell'Asp di Trapani - ma di un momento di forte tensione". Tanto che il medico ha intenzione di non sporgere denuncia. Nel caso in cui lo facesse dall'Asp attendono di esaminare bene l'accaduto per valutare se costituirsi parte civile in eventuale procedimento.

Qualche mese fa una giovane dottoressa di turno nella Guardia Medica di Marsala centro è stata anche picchiata.