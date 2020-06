Marsala, Legambiente interviene sui rifiuti abbandonati nella zona del Salato 

15/06/2020 19:45:00

Sui rifiuti abbandonati al porto e nei pressi della zona del Salato a Marsala, di cui TP24 si è occupata decine di volte (qui potete leggere un articolo), c'è l'intervento del Circolo di Legambiente Marsala Petrosino con una nota pubblica del presidente Maria Letizia Pipitone. Qui la nota completa:

"L’abbandono incontrollato di rifiuti, da parte di individui scellerati, è purtroppo ancora una delle maggiori piaghe del nostro martoriato territorio.

La discarica abusiva che tuttavia balza all’occhio più di altre per l’ubicazione, è quella del Salato nella zona del porto. Da informazione che abbiamo assunto presso gli uffici comunali si è appreso che l’area e l’edificio pericolante dove insiste la discarica, sono di proprietà demaniale.



Sembra inoltre che gli addetti al servizio di raccolta si rifiutino di effettuare la raccolta proprio perché l’edificio non è in sicurezza.

Pur comprendendo le ragioni dei lavoratori, evidenziamo che le dimensioni della discarica a cielo aperto hanno raggiunto livelli tali da essere non solo vergognose per la città, ma anche e soprattutto una vera e propria emergenza sanitaria per chi abita nelle vicinanze. Chiediamo pertanto agli uffici comunali preposti, alla Regione Siciliana attraverso l’articolazione periferica dell’ufficio di Guardia Costiera ed alla società di raccolta dei rifiuti, Energetica Ambiente, di trovare subito una soluzione per la rimozione della discarica, e di approntare idonei strumenti di indagine perché siano individuati e puniti gli (a dir poco incivili) autori del costante e quotidiano abbandono di rifiuti in quell’area".