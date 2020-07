Vaccinazioni impossibili a Marsala. Dopo la nostra segnalazione l'Asp corre ai ripari

09/07/2020 10:45:00

Bastava inserire un indirizzo mail per la prenotazione. E dopo la denuncia su Tp24 lo hanno finalmente fatto all'ambulatorio vaccinazione di Marsala.

L'ambulatorio predisposto dall'Asp per la vaccinazione a Marsala è chiuso al pubblico. Per vaccinare i propri figli i genitori devono prenotare chiamando tre numeri, dal lunedì al venerdì tra le 12 e le 13. Ma ci hanno segnalato che a quell'ora i numeri risultano "staccati", diverse segnalazioni sono giunte alla nostra redazione e anche noi abbiamo provato e in effetti quei numeri risultano liberi ( ma non risponde nessuno ) al di fuori di quegli orari, ma tra le 12 e le 13 è impossibile chiamare.



Un disagio, l'ennesimo, dell'Asp. Bastava inserire un indirizzo email per la prenotazione, non molto difficile nel 2020. C'è voluta la nostra segnalazione per correre ai ripari. Infatti questa mattina all'ambulatorio è stato affisso un avviso inserendo anche un indirizzo mail per la prenotazione. L'indirizzo è epid.marsala@asptrapani.it. Speriamo che le email di prenotazione non finiscano in spam...