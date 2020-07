Erice e il caso parcheggi. Oggi l'interrogatorio della Sindaca Toscano

16/07/2020 06:52:00

Si terrà oggi l'interrogatorio di garanzia della Sindaca di Erice Daniela Toscano (attualmente sospesa), raggiunta da un divieto di dimora a Trapani ed Erice nell'ambito di un'inchiesta della Procura su un suo interessamento per l'apertura di un parcheggio privato di fronte alla spiagga di San Giuliano, progetto di una società della quale suo fratello Massimo, avvocato, anche lui indagato, raggiunto dal divieto di dimora e sospeso dal suo incarico di consigliere comunale a Trapani, era socio occulto.

Dopo l'interrogatorio il Gip deciderà se confermare o meno la misura cautelare, da lì poi Daniela Toscano, che si è sempre dichiarata estranea ai fatti, farà le sue conclusioni, dopo che mezza Giunta si è dimessa e in tanti a gran voce ad Erice invocano le sue dimissioni. Anche perchè, al di là del caso dei parcheggi, sono tante le vicende poco chiare ad Erice.

Nel frattempo è stato già interrogato il secondo protagonista della vicenda, Massimo Toscano. Difeso dall'avvocato Orazio Rapisarda, ha risposto alle domande della Gip Brignone, ma al termine la misura cautelare è stata confermata. Toscano ha negato di essere socio occulto della società che gestisce il parcheggio, e ha negato anche di aver accordi con la sorella (dovuti ai loro reciproci debiti per la campagna elettorale). Più in generale, ha negato di avere problemi finanziari, come invece aveva dichiarato durante le indagini, e nelle intercettazioni.

Daniela Toscano, lo ricordiamo è indagata per abuso d'ufficio e calunnia, e inoltre per diffamazione e traffico di influenze. Erice è per ora amministrata dal vice sindaco Mauro, che ieri in una nota ha fatto sapere che non si dimette, e da un assessore.