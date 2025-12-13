Sezioni
Cronaca

» Giudiziaria
13/12/2025 09:59:00

Marsala, tornano in libertà altri indagati sulla rete di spaccio in città

Tornano in libertà altri indagati nell’indagine di polizia e Dda per traffico e spaccio di droga (cocaina) che lo scorso 25 novembre è sfociata in 27 misure cautelari (16 in carcere e 11 ai domiciliari), con un totale di 48 indagati.

 

Dopo Antonio Titone e Salvatore Donato, il Tribunale del Riesame ha, infatti, rimesso in libertà anche Alessio e Gianluca Zizzo, rispettivamente di 25 e 22 anni, Domenico Abate, di 23 e Salvatore Fernandez di 23 anni (era ai domiciliari), difeso dall'avvocato Maria Antonietta Tosto. A difendere  gli altri tre è l’avvocato Gabriele Tranchida. Anche in questo caso, non si sa ancora se alla base delle scarcerazioni ci sia il venir meno delle esigenze cautelari, oppure se i giudici del Riesame sono entrati nel merito delle accuse e quindi abbiano rilevato l’eventuale assenza dei cosiddetti “gravi indizi di colpevolezza”. Si saprà quando verranno depositate le motivazioni. 

Domenico Abate e Gianluca Zizzo avrebbero fatto parte, secondo l’accusa, del gruppo di spaccio capeggiato da Gioacchino Sparla, che aveva come base il quartiere popolare Amabilina, mentre Alessio Zizzo del gruppo Dardo-Rallo. Qui un approfondimento di Tp24.

Torna in libertà Salvatore Fernandez, 23 anni, difeso dall'avvocato Maria Antonietta Tosto.









