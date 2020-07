Meteo. Allerta gialla in tutta la Sicilia. Pioggia anche in provincia di Trapani

18/07/2020 07:10:00

Torna la pioggia. Allerta gialla oggi in tutta la Sicilia, come comunicato dalla Protezione civile nel bollettino meteo. Soprattutto al mattino sono previste piogge anche a carattere temporalesco in tutta la Regione.

Ecco, invece, le previsioni in provincia di Trapani.

Sabato, 18 luglio: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata, sono previsti 3.7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27.7°C, la minima di 20.1°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica, 19 luglio: Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 28.6°C, la minima di 22.3°C, lo zero termico si attesterà a 4086m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.