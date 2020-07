Coronavirus, aumentano i positivi in Sicilia (195). Nuovo caso a Marsala 

27/07/2020 06:00:00

C'è anche il nuovo caso positivo di Marsala tra i 14 nuovi contagi da Coronavirius in Sicilia. Così come anticipato ieri su Tp24, si tratta di una donna marsalese che, dopo aver fatto il tampone è risultata positiva al Covid-19.

Ieri, però, assieme al nuovo contagio, c'è stata anche una buona notizia. Una delle due donne marsalesi, la ragazza che è tornata da Bergamo e che da tempo era positiva, ha avuto conferma dall'Asp di essere finalmente negativizzata. Riepilogando, sono quattro i positivi in provincia di Trapani.

Ci sono due donne positive a Marsala, un uomo a Mazara del Vallo e poi la donna residente ad Alcamo, ma che si trova ricoverata a Palermo, in attesa di negativizzazione, dopo aver partorito nei giorni scorsi. In totale i contagiati in provincia di Trapani sono 136, di cui 5 deceduti, 4 ancora positivi e 127 guariti.

I dati regionali - Continuano ad aumentare i casi positivi in Sicilia. Sono 14 in totale i nuovi contagi registrati nell’Isola ieiri. Sono saliti a 195 gli attuali positivi e sono in totale 3.193 quelli registrati in Sicilia dall’inizio della pandemia. Sull'Isola non si registrano nuovi decessi, le vittime rimangono 283. I pazienti ricoverati sono venti, di cui due nei reparti di Terapia intensiva e 173 in isolamento domiciliare. Stabile a 2.715 il numero dei guariti.

Sono 7 i casi nel catanese, cinque sono legati al cluster dell’hinterland etneo mentre altri due sono emersi in occasione dei tamponi effettuati nel pre triage per ricoveri in ospedale. Due positivi sono stati individuati a Messina grazie al contact tracing sulle persone entrate in contatto con i pazienti dell’Istituto ortopedico. Altri due positivi sono stati registrati nel ragusano tra i 108 migranti sbarcati a Pozzallo. Infine un solo nuovo caso ciascuno si registra nelle province di Palermo, Trapani, con il caso di Marsala e Caltanissetta.

Coronavirus: i nuovi positivi sono 255. Lieve discesa dei nuovi casi che sono 255 in più nelle ultime 24 ore (ieri erano 275). Per il terzo giorno consecutivo le vittime sono 5 e la Lombardia non registra deceduti.

"Presto faremo un'ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio. La priorità è quella di difendere Roma e il Lazio". Così l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato annuncia il provvedimento volto a contenere i casi d'importazione in particolare dalla Romania. In questi giorni in molti, a partire dalle badanti, stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che fermano alla stazione Tiburtina. A destare preoccupazione soprattutto chi lavora accanto agli anziani e alle persone più fragili che sono le categorie maggiormente a rischio per il Covid 19.

Più di 100 migranti sono fuggiti dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta. I carabinieri ne hanno intercettati tre. Intanto sono decine i militari dell’Arma e gli agenti di polizia sono impegnati nelle ricerche dei profughi. In tutto nel centro c'erano 350 persone.

I migranti fuggiti dal Cara fanno parte del gruppo di profughi trasferiti nel centro nisseno per il periodo di quarantena obbligatoria. Nessuno di loro sarebbe positivo al tampone, fa sapere il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino.

"Chiederò al governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago", ha detto il sindaco. "Sono tutti negativi ai tamponi, ma non è questo il punto - dice Gambino - chiedo la massima sicurezza della struttura. Perché in questo modo non si possono contenere. Ho appurato che 10 di loro sono stati individuati e riportati al centro e di questo ringraziato il questore. Ma così non si può continuare. Stando a quanto è accaduto oggi evidentemente non ci sonore condizioni di sicurezza adeguate".