Coronavirus, bus Trapani-Palermo. Ci sono altri sette positivi

16/08/2020 19:29:00

Sono sette i passeggeri dell'autobus Segesta trovati positivi al Covid-19. Questi i primi responsi dei tamponi effettuati tra le settanta persone che hanno viaggiato su quella tratta tra il 27 di luglio e il 6 agosto, quando sull'autobus è salito un uomo che era positivo. E tra i positivi ci sono anche due medici e un militare. Le corse interessate sono quelle delle 5 da Trapani e delle 15 da Palermo. I passeggeri in possesso di abbonamento o con biglietto nominativo, sono stati rintracciati e sottoposti al tampone.

I primi risultati hanno fatto scoprire che sette di loro sono risultati positivi, ma non tutti i tamponi sono stati esaminati e ci potrebbero essere passeggeri non identificati, tra quelli che hanno acquistato il biglietto direttamente nelle agenzie. L’Asp rinnova l’appello a chi ha viaggiato nel periodo e nelle ore indicate a sottoporsi ad auto quarantena volontaria, evitando anche contatti con i familiari e di contattare le strutture sanitarie del luogo di residenza.