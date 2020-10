Marsala "bella fitusa", ecco cosa c'è sul marciapiede di via Giulio Anca Omodei

19/10/2020 09:08:00

Ci si può affezionare ad un angolo e un marciapiede di città? Certamente. Lo fanno ogni giorno quei cittadini che sistematicamente, da tempo, abbandonano il loro "bel" sacchetto di immondizia sul marciapiede di via Giulio Anca Omodei.

Ci siamo occupati più volte di questa strada e in particolare di quanto avviene sul marciapiede di fronte all'ingresso del parcheggio comunale (qui l'ultimo articolo). Per Marsala "bella fitusa", ecco come si presenta (fotoTp24) questa mattina, con due cumuli di sacchetti che impediscono il passaggio dei pedoni.

