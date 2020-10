Marsala, auto parcheggiata sulla pista ciclabile dello Stagnone

29/10/2020 13:19:00

Non importa se sei in piena Riserva dello Stagnone, e, addirittura, su una pista ciclabile, anche se in corso di realizzazione. La cosa più importante è trovare un parcheggio per la propria auto, come ha fatto il proprietario di questa Toyota, che, come vedete dalla foto di questo articolo, si trova in pieno percorso dedicato ai ciclisti.

(Qui parliamo di un altro parcheggio, abusivo e eccellente, quello del vescovo di Mazara). La prima pista ciclabile della storia di Marsala, i cui lavori sono iniziati da qualche mese, nelle ultime settimane è stata al centro delle polemiche e del dibattito pubblico a causa del tentativo di istituire nuovamente il doppio senso di circolazione, poi rientrato, dopo una manifestazione di protesta.