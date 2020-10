Marsala, Alberto Di Girolamo non sarà consigliere comunale 

29/10/2020 06:37:00

Alberto Di Girolamo non sarà consigliere comunale. L'ex Sindaco di Marsala, sconfitto da Massimo Grillo in questa tornata elettorale, aveva diritto al posto di consigliere, in base alla nuova legge elettorale, ma ha deciso di rinunciare. Al suo posto scatterà il secondo seggio per la lista "Cento Passi", con la rielezione in consiglio di Mario Rodriquez. L'opposizione, pertanto, potrà contare su tre consiglieri. Grillo ha una maggioranza bulgara di 21 consiglieri, oggi alla prima prova, l'elezione del presidente del consiglio comunale, che, in base alla spartizione delle poltrone già decisa, dovrebbe essere Enzo Sturiano, oggi in Forza Italia. Dopo l'elezione di Sturiano, il Sindaco Grillo procederà alla nomina degli altri tre assessori che mancano alla sua Giunta: Michele Gandolfo, Ignazio Chianetta, e un terzo assessore, donna che dovrebbe toccare, sempre per la spartizione di cui sopra, a Fratelli d'Italia (Rosanna Genna? Anna Bandini?).

"Ho formalmente rinunciato all’incarico di consigliere - annuncia Di Girolamo - . Mi ero candidato per continuare a fare il sindaco della nostra città, con l'obiettivo di portare a termine i tanti progetti già approvati e finanziati e presentarne molti altri che avrebbero reso Marsala una città sempre più europea sotto tanti punti di vista. E altresì per continuare la lotta al clientelismo e ai favoritismi e per trasformare la nostra città in un comune che garantisca a tutti uguali diritti. La maggioranza dei marsalesi, complici la nuova legge elettorale conosciuta da pochi e i tanti uomini politici non marsalesi, che chissà perché sono tanto interessati a questa città, ha deciso diversamente. La stessa legge prevede un posto in consiglio comunale per il sindaco perdente, sembra quasi un ristoro. Chi ha amministrato la città nell’interesse di tutti e non di pochi non ha bisogno del posto in consiglio comunale per occuparsi del bene della propria città. La politica si può fare anche fuori dal palazzo. Buon lavoro a tutti i consiglieri".