Marsala, debutta il nuovo consiglio comunale. Sturiano verso la presidenza

29/10/2020 06:00:00

Il ballo delle debuttanti. Si insedia oggi alle 10 il nuovo consiglio comunale di Marsala. Sala delle Lapidi si vestirà a festa per i nuovi arrivati, pochissimi volti uscenti, 24 in totale i rappresentanti eletti.



Si procederà al giuramento dei consiglieri comunali e dovrebbe seguire l’elezione del presidente del consiglio.

Il sindaco Massimo Grillo può contare su una maggioranza bulgara con 21 consiglieri di coalizione, 3 i rappresentanti dell’opposizione.



Chi torna e chi entra per la prima volta a Palazzo VII Aprile?

Gli uscenti riconfermati sono: Enzo Sturiano per Forza Italia, Walter Alagna e Flavio Coppola della lista Noi Marsalesi, Antonio Vinci per il Movimento VIA, Rosanna Genna per Fratelli d’Italia, Oreste Alagna ed Eleonora Milazzo per l’UDC, Ivan Gerardi per il Movimento VIA. I volti già noti alla politica che ritornano a fare i consiglieri comunali sono: Pino Ferrantelli per Fratelli d’Italia, Michele Accardi per l’UDC, Vanessa Titone per ProgettiAmo Marsala, Nicola Fici per i Cento Passi.

Tanti i volti nuovi, molti dei quali giovani: per la lista Liberi di Grillo siederanno in consiglio: Vito Milazzo, Lele Pogliese, Piero Cavasino; per ProgettiAmo Marsala: Piergiorgio Giacalone, Gabriele Di Pietra. Nuovo volto anche per Forza Italia che ha eletto Elia Martinico, Marsala Città Punica verrà rappresentata da Leo Orlando, Andrea Marino oltre all’uscente Gerardi; Un’altra Marsala ha eletto Giancarlo Bonomo e Massimo Fernandez; Marsala Città europea ha eletto Rino Passalacqua. Un seggio di diritto spetta al sindaco uscente Alberto Di Girolamo, per essere arrivato secondo nella competizione elettorale.

I tre consiglieri di opposizione sono: Nicola Fici, Rino Passalacqua, Alberto Di Girolamo.



L’ex sindaco potrebbe rinunciare al seggio e dimettersi, in quel caso il seggio scatterebbe a Mario Rodriquez della lista Cento Passi.

Per accordi politici presi a doversi dimettere sarà anche Oreste Alagna, attuale assessore, che lascerebbe il posto a Gaspare Di Girolamo.

Con una maggioranza consiliare così forte l’attuale sindaco Grillo ha poco da temere, tutto quello che arriverà in consiglio dovrebbe essere approvato senza un batter di ciglio. Se questo poi sia democratico o meno è giusto che lo decidano gli apparati regionali, che bene farebbero a mettere e subito mani ad una legge che per trascinamento fa vincere chi ha più liste.

Durante queste settimane le riunioni di maggioranza che si sono tenute hanno avuto ad oggetto la presidenza del consiglio, l’uscente Enzo Sturiano ha avuto un fuoco amico. Mister preferenze della politica marsalese, 1043 voti, ha dimostrato che i voti sono suoi, personali, e non di apparato. Rivendica gli accordi presi durante l’estate e con molta probabilità sarà nuovamente eletto alla seconda carica della città.

Sulla vice presidenza ci sono ancora i giochi dell’ultima ora, a rivendicare quella postazione c’è l’UDC nella figura di Eleonora Milazzo ovvero nella figura di Rosanna Genna. In ogni caso, indipendentemente dal nome, appare equo che vada ad una donna, in questa nuova consiliatura le donne elette sono appena quattro.

A seguire l’elezione di queste cariche il sindaco Grillo farà le ultime nomine per completare la giunta, tre gli assessori: Ignazio Chianetta, Michele Gandolfo, e una donna commercialista espressione della lista Liberi.