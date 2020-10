Marsala, Sturiano eletto presidente del consiglio 

29/10/2020 11:51:00

Con il meccanismo del controllo del voto dei diversi gruppi tramite l'indicazione diversa dei nomi ("Sturiano", "Sturiano Patrizio", "Sturiano Enzo" ...) la maggioranza di centrodestra tiene il punto e supera il primo scoglio eleggendo Enzo Sturiano nuovamente presidente del consiglio comunale. I tre consiglieri d'opposizione hanno votato ognuno per loro. Un voto ha preso Chianetta, che non è in consiglio.

Enzo Sturiano, quindi, continua a fare il presidente del consiglio comunale, questa volta per il centrodestra (l'ultima volta era per il centrosinistra). L'indagine per abuso d'ufficio e furto d'energia elettrica che lo riguarda non ha turbato minimamente nè il Sindaco Grillo nè i consiglieri della maggioranza.

Adesso Grillo può passare al completamento della distribuzione delle poltrone come concordato, con la nomina dei rimanenti tre assessori della sua Giunta.

Hanno votato 23 consiglieri comunali su 24. Sturiano ha preso 19 voti e ha detto che è stata "la più emozionante delle sue elezioni".