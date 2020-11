Marsala, il Sindaco Grillo si "regala" un nuovo dirigente

04/11/2020 06:55:00

Dopo aver nominato il primo consulente (Renato Briante, per cinquemila euro), il neo Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, si è fatto un altro regalo, ovvero un dirigente.

E così è tornato a Marsala, dopo tanti passati a lavorare al nord, l'ingegnere Pier Benedetto Mezzapelle. La nomina è arrivata per "comando", cioè ricorrendo ad un dirigente di un altro ente, in questo caso il Comune di Pavia. Metodo singolare, dato che si poteva aprire una procedura per mobilità e dato che c'è comunque una graduatoria aperta per la selezione fatta dalla precedente amministrazione.

Nello stesso procedimento viene individuata, sempre a "comando", Michela Cupini come Ufficiale di Polizia Municipale, dal Comune di Montecatini Terme.

Questa operazione ha un costo: 30.000 euro solo per i primi due mesi.

