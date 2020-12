Via Fici, una zona del centro di Marsala fuori controllo 

07/12/2020 10:52:00

Tornano a scrivere alla redazione di Tp24 gli abitanti di Via Fici, alle spalle di Via XI Maggio, per segnalare gli ormai noti problemi di ordine pubblico, oltre che l'abbandono indiscriminato di rifiuti.

Un lettore denuncia che anche in questo strano Natale la zona è "fuori controllo", raccontando di "assembramenti senza mascherine o mascherine abbassate". Vengono segnalati inoltre motorini in zona pedonale, l'uso di sostanze stupefacenti, la presenza stabile di qualche noto spacciatore, e addirittura la sala giochi sarebbe stata anche aperta, questo fine settimana.

Tutto è segnalato ai vigili urbani e ad una pattuglia della polizia che passava dall'incrocio. Purtroppo però non ci sono stati interventi o azioni di controllo per dare tranquillità ai residenti della zona.

Qualche giorno fa il Sindaco di Marsala si è congratulato con le forze dell'ordine per le misure che hanno colpito alcuni giovani violenti per le aggressioni in Via Garibaldi. Ma la situazione in Via Fici va avanti da più di un anno e richiederebbe un intervento serio da parte dell'Amministrazione Comunale.