Marsala, controlli al parcheggio di via Omodei. Tre giovani identificati, uno multato di 400 euro  

11/12/2020 21:54:00

Tre giovani scooteristi identificati e ad uno è stata elevata una multa di 400 euro perché privo di mascherina di protezione.

Sono questi gli esiti di un'operazione di controllo del territorio dei vigili urbani di Marsala, intervenuti questa sera al parcheggio comunale di Via Giulio Anca Omodei, dove da diversi giorni si radunano alcuni ragazzini a bordo dei loro scooter e utlizzano il piano sotterraneo come una sorta di circuito (ne abbiamo parlato su Tp24, questa mattina, potete leggere qui l'articolo).

Il servizio di controllo del territorio e in particolare del centro cittadino da parte dei vigili urbani proseguirà anche nei prossimi giorni, sia per quel che riguarda il rispetto delle normative che hanno l'obiettivo del mantenimento del contagio da Coronavirus, sia più in generale per garantire la sicurezza dei cittadini.