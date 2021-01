Marsala, tragico scontro a Birgi. Muore una giovane mamma, gravi i due figli

04/01/2021 17:33:00

Incidente mortale a Marsala. La vittima è una giovane di 27 anni di Trapani, D.V.. Gravissimi i suoi due figli, di 2 e 3 anni.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla redazione di Tp24, l'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo allo scorrimento veloce Via Salemi - Birgi.

La vittima viaggiava come passeggera su un auto che, all'altezza della rotatoria di Birgi, per motivi che non sono ancora chiari, è andata a schiantarsi contro un camion.

L'altra giovane alla guida dell'auto, C.R., di 21 anni, infatti, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia opposta. La giovane mamma è morta sul colpo. L'amica alla guida, anche lei di Trapani, è ricoverata in condizioni non gravi all'ospedale, in attesa di essere sottoposta al test alcolemico.

Con le donne viaggiaviano anche due bambini, figli della vittima. Le loro condizioni sono gravissime. Uno dei due è stato addirittura sbalzato fuori dall'abitacolo. Sono stati trasferiti con urgenza a Palermo per i traumi riportati.

I rilievi sono stati fatti dalla Polizia Municipale di Marsala. Tra le probabili cause dell'incidente: una distrazione fatale, la velocità e anche l'asfalto viscido per la pioggia.

E' il secondo incidente mortale in due giorni in provincia di Trapani. Ieri un giovane di 16 anni è morto a Mazara (qui l'articolo).