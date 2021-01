E' deciso. Domani scuole chiuse a Marsala

07/01/2021 18:47:00

Scuole chiuse a Marsala domani, in attesa di sapere se dalla Regione e dall'Asp verrà organizzato uno screening anti- Covid, come chiesto dal sindaco Massimo Grillo.



Dopo tanta incertezza, domani, quindi, 8 gennaio, restano chiuse le scuole materne, elementari e medie di Marsala. La riapertura è prevista per lunedì 11 gennaio. Gli alunni delle scuole superiori rimarranno a casa. Continuano con la Didattica a Distanza, e c'è la sensazione che di tornare in classe non se ne parla neanche nei prossimi giorni.

La decisione di tenere le scuole chiuse domani è arrivata dopo una riunione in videoconferenza tra il sindaco e i dirigenti scolastici. La richiesta di tenere le scuole chiuse è arrivata soprattutto dagli istituti della periferia di Marsala. In particolare dalle scuole della zona di Birgi, dove come abbiamo raccontato su Tp24 si è venuto a creare un focolaio nel santuario Madonna di Fatima, e della zona di Terrenove Bambina.

Il sindaco Massimo Grillo ieri in un post su Facebook aveva comunicato di aver chiesto all'Asp e alla Regione uno screening anti-covid per studenti, docenti e personale scolastico prima di ricominciare con le lezioni in presenza. Ma in molti hanno fatto notare che uno screening del genere bisognava pensarlo prima, organizzarsi per tempo.