Marsala, il trasferimento del Commerciale. Se ne parlerà in consiglio comunale

11/01/2021 02:20:00

Sarà affrontata nella prossima seduta di consiglio comunale la questione del trasferimento del Commerciale nell'edificio dell'ex Tribunale di Marsala, dove in questo momento ci sono gli uffici tecnici del Comune.

La seduta è stata fissata per giovedì 14 gennaio, alle 17.00.

Si affronterà l'argomento della concessione in comodato d'uso dell'edificio dell'ex Tribunale al Libero Consorzio, per potervi trasferire l'Itet "Garibaldi". Nei giorni scorsi il Comune e l'ex Provincia hanno ratificato un accordo per spostare la scuola all'ex tribunale e gli uffici tecnici in via Fici.

Tra l'altro c'erano state proprio delle polemiche in consiglio comunale sulla mancata condivisione della scelta da parte del sindaco Grillo. Era stato il consigliere Antonio Vinci a dirsi contrario alla decisione. Per cercare di mettere una pezza Grillo aveva chiesto un incontro in consiglio comunale.