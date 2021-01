Marsala, il palazzetto dello sport sistemato da muratori acrobatici

29/01/2021 21:00:00

Il Palazzetto dello Sport di Marsala dopo tanti, troppi anni chiuso, con lavori che iniziavano e poi si bloccavano, riprendevano per poi rifermarsi nuovamente, finalmente potrà funzionare al servizio dello sport e dei giovani che lo praticano, dalla pallamano al calcetto alla pallavolo.

Qui un esempio pratico di come sia stato affrontato il problema palazzetto negli anni, questo articolo è del 2012, si diceva che i lavori erano in dirittura d'arrivo e che l'impianto sarebbe stato riaperto a breve dopo aver speso un milione di euro, cosa che invece è avvenuta molti anni dopo e con il trucco, perché con l'inaugurazione in pompa magna, con annesso testimonial, Ignazio Boschetto, subito dopo ripartirono ancora dei lavori per il completamento. Oggi pare che le cose finalmente stiano cambiando dopo un definitivo, si spera, intervento di messa in sicurezza da parte di AltaQuota Srls. Azienda che con i suoi operai specializzati in edilizia acrobatica non utilizzano ponteggi e solo con delle imbracature intervengono in qualsiasi punto della struttura. Qui una nota dell'azienda che ha fatto i lavori che dovrebbero restituire il palazzetto alla città e ai suoi cittadini:

La cronaca giornalistica ci rende così sempre più abituati a delle notizie dalle tinte forti e negative da rendere complicato scrivere un articolo dove, per una volta almeno, il risultato è positivo e la favola ha un lieto fine.

Faccio riferimento ai lavori che sono stati effettuati dall'azienda AltaQuota Srls presso il Palazzetto dello Sport di Marsala.

Mi premuro di dire subito che il motivo di questa gioiosa celebrazione del lavoro svolto nasce a seguito di svariati tentativi dimostratisi poi fallimentari da parte di altrettante svariate aziende e dei molti fondi spesi inutilmente per riparare i diversi punti del tetto che permettevano infiltrazioni di acqua piovana. Finalmente quest'ultima azienda - AltaQuota Srls - è riuscita nell'intento e l'edificio è realisticamente – dopo adeguate analisi da parte dei tecnici - pronto ad accogliere nuovamente manifestazioni sportive e ricreative. Pronto e confortevole per quando questo terribile periodo sarà passato e si tornerà ad essere cittadini che abitano la propria città, vivendone le strutture in piena sicurezza e confort.

Mi sono reso conto che questo si configura come un successo dopo aver ascoltato un'intervista al nostro assessore comunale allo sport Michele Gandolfo, il quale enunciava le difficoltà che si stanno incontrando per rendere gli impianti sportivi della nostra città, Marsala, pronti ed efficienti. Le sue parole facevano riferimento ad impianti abbandonati negli anni, come le palestre di Digerbato e di Strasatti, “non agibili e non affidate”.

Per non parlare del campo di calcio di Strasatti e dei problemi con quello di Marsala.

Concludeva con un breve accenno alle difficoltà strutturali della Fortunato Bellina e della nostra Piscina Comunale.

Insomma, pare sia tutto un disastro!

Ecco perché l'operato degli uomini di AltaQuota, specializzati in Edilizia Acrobatica, si configura come una possibilità di vivere questa città almeno in una delle sue più grandi e accoglienti strutture: il Palazzetto dello Sport.

Chi sono gli uomini di AltaQuota? Sono un gruppo di rocciatori i quali non utilizzano ponteggi per raggiungere il luogo dell’intervento. Usano piuttosto imbracature da alpinisti con le quali arrivano ovunque perché non sono condizionati da ponteggi o altre strutture su cui camminare. Indossano le imbragature e si arrampicano. E’ così che hanno raggiunto il tetto, potendo agire con adeguati prodotti resinosi isolanti e modificando la struttura di alcuni elementi di copertura del tetto, i quali erano motivo di infiltrazione degli agenti atmosferici. La modifica di questi elementi è stata gestita magistralmente dal capo cantiere, il quale dopo anni di esperienza in vari settori dell'edilizia ha ideato una metodica di aggancio differente la quale fosse compatibile con l'uso di prodotti che rendessero il tetto ben resistente ed isolato.

Ad oggi il Palazzetto dello Sport, almeno sotto il profilo strutturale, è pronto ad accogliere eventi sportivi o ricreativi per tutti i cittadini di Marsala. Insomma, quando potremmo realisticamente dire addio a questo periodo di lock down, covid19 e separazione sociale, avremo un Palazzetto dello Sport dal quale iniziare i festeggiamenti!