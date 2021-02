Trapani, lavori stradali fatti male. Il sindaco Tranchida minaccia le denunce

18/02/2021 09:44:00

Manutenzione sotto accusa a Trapani. Il sindaco Giacomo Tranchida minaccia denunce per gli interventi di bitumazione eseguiti in alcune strade. In particolare nelle frazioni.

“Sono stati fatti con i piede e meritano una cosa sola: la denuncia, ai vari livelli di responsabilità ed il risarcimento in danno”, tuona il primo cittadino.

Domani mattina verrà eseguito un sopralluogo, alla presenza dei vigili urbani, dopodichè il Comune presenterà denuncia nei confronti delle ditte che hanno eseguito la manutenzione per chiedere il risarcimento dei danni.