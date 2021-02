Marsala, non rispetta il "Daspo Urbano". Denunciato dai vigili  il parcheggiatore di via Omodei

19/02/2021 09:04:00

Ieri sera i vigili urbani di Marsala sono intervenuti al parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei. Qui, dopo un periodo di osservazione hanno sorpreso e identificato il parcheggiatore abusivo che stazionava all'interno dell'area comunale, nonostante sia sottoposto a "Daspo Urbano".

Nei confronti dell'uomo, che è stato già sanzionato per ben tre volte dalla polizia municipale, e gli è stato elevato un verbale di oltre 700 euro, un mese fa circa era stato emesso un provvedimento di daspo da parte del questore di Trapani e per effetto di quel provvedimento gli è stato impedito per 12 mesi di accedere al parcheggio.

Dopo le procedure di contestazione della violazione, l'uomo è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria per inottemperanza al provvedimento.