"Anche via 19 Luglio senza acqua. Il Comune di Marsala non ha avvisato"

02/03/2021 17:30:00

Non solo in via Pascasino, ma un po' in tutta la zona di “Porticella” a Marsala manca l'acqua. Dopo la segnalazione del signor Leo arriva un'altra segnalazione, della signora Matilde, che abita in via 19 Luglio ed è molto arrabbiata per l'improvvisa assenza di acqua senza nessuna comunicazione da parte del Comune.

“Da qualche giorno arriva l'acqua con difficoltà, ma oggi non è arrivata completamente.

Anch'io ho cercato notizie nei vari giornali online, ma nessuno avviso, allora ho provato a chiamare l'ufficio acquedotto. Solo dopo vari tentativi, finalmente una dipendente risponde e mi rassicura che non c'è alcun guasto alla rete idrica. Mi dice che ieri, senza spiegare il motivo, i tecnici hanno chiuso, e riaperto subito, le conduttore e che ci vuole un po' di tempo prima che arrivi l'acqua”.

“Il problema dell'acqua, bene essenziale, che paghiamo puntualmente, senza mai uno sconto per il disservizio continuo, è molto serio”, ci dice Matilde che lamenta come il Comune non abbia comunicato il disservizio ai cittadini.