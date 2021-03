Marsala, da mesi qualcuno abbandona i rifiuti in via Campobello

02/03/2021 22:00:00

Continuiamo a ricevere segnalazioni di abbandoni di rifiuti in città. Questa volta è il nostro lettore Carlo, che ci racconta cosa succede da mesi in via Campobello, una via che sbocca sulla via Dante Alighieri, vicino al semaforo con la via Salemi.

"Volevo segnalarvi una situazione poco gradevole che si verifica ormai da mesi, - scrive Carlo - continuamente come se fosse la normalità: quella di depositare sacchi di rifiuti in una stradina nascosta dagli occhi di qualcuno ma abbastanza trafficata, la via Campobello a ridosso della via Dante, vicino al semaforo. Non voglio dare nessuna colpa all'amministrazione comunale, né alla polizia municipale (che si trova molto vicino al luogo) e neanche al servizio di raccolta, che sono costretti, anche se non spetterebbe, a raccogliere i sacchetti depositati qua e là, ma ai cittadini responsabili di ciò e che chiamarli ineducati o maleducati potrebbe essere quasi un complimento.... Non c'è di aggiungere altro, sperando nella segnalazione da parte vostra e che magari possa essere letto dai responsabili, sensibilizzi il loro animo - conclude - senza che venga fatto un intervento specifico, tipo installazione telecamere ed altro, andando a pesare alle spese del comune".

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviate le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.